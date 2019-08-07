七夕前吵架！男友「就問妳1句」給8字　她秒曝金牛本色…羞喊：太不爭氣了

▲原PO和男友吵架，忍不住大哭。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

再甜蜜的情侶，多少都有意見不合、吵架的時候。一名女網友日前PO文，說她和男友吵了一架，忍不住拚命掉眼淚，冷靜下來想打電話給男方道歉，卻無人接聽，讓她又開始狂哭。半小時後，男友打電話過來，劈頭就說，「我就問妳一句……」，讓原PO露出「金牛本色」，故事發展也讓其他人笑噴，「太可愛了吧！」

這位金牛妹在《Dcard》匿名PO文，說她跟男友吵了一架，「氣的我電話都掛了不接，我就一直哭哭到一發不可收拾」，不過冷靜一下後，覺得自己也有不對的地方，就打給男方想道歉，結果無人接聽，「然後我又開始一直狂哭（我屬於那種一覺得委屈就會泛淚的，但平常在外面會忍著不讓眼淚滴出來、快速整理心情，沒人才會狂哭）。」

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▲原PO被男友一招征服。（示意圖／記者李佳蓉攝）

隔了半個小時後，男友打電話給原PO，劈頭就說「我就問妳一句……妳要不要吃麥O勞？」最後的結局，就是金牛妹成功被男友「愛的冰炫風」給征服，也讓她在留言處笑自己是「不爭氣的金牛」，「金牛看到美食就氣消」、「我們要好好感謝肚子讓我們跟另一半和好，」

事後她也表示，吵架雖然是雙方的問題，但她生氣掛電話也有不對的地方，「已經跟男友好好道歉了，很少會吵到像這次氣到哭，但後來我們也有好好的面對面聊天溝通了」，希望網友不要擔心。

▲男友打給原PO問「要不要吃麥O勞」。（示意圖／記者郭世賢攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「我男友有一次也用這招，好哦你贏了」、「原Po太可愛了，哈哈！吃貨都很好哄，有吃的什麼氣都消了」、「我也是！吵架吵到超級委屈不跟男友講話，半小時後……男友：肚子餓了啦要不要去吃晚餐？我：吃吃吃（跳起來）」、「男朋友好可愛，我看了露出慈祥的微笑」、「麥O勞深藏功與名，拯救一對情侶。」

本站日前曾報導《吵到鬧離婚！老公1包「大薯」讓她心軟…他「加碼」買2包給妻反遭嗆：X你娘》，一位人妻與老公晚上大吵，一氣之下喊離婚，隔天一早老公買了包大薯回來，她不爭氣地吃下薯條、卻又不想和好，只好上網問該怎麼辦，讓網友也笑噴，「一包大薯挽回一段愛情，也是經典……」

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