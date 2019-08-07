為了約炮PO激戰片害女友崩潰　「東吳183天菜」下場出爐

▲陳男擁有183高壯身材，配上1張帥萌臉蛋，讓不少女網友瘋狂，不料竟PO不雅片約炮達16次。（圖／翻攝網路）

記者羅志華／台北報導

高帥的球員在場上揮灑汗水，座位上的學妹尖叫不斷，這樣青春洋溢的畫面，如今卻變了調…目前服役中的陳姓男子，在東吳大學就讀期間是籃球隊員，183高壯身材配上靦腆的微笑，讓不少女網友瘋狂；不料陳男竟將與女友的性愛片上傳國際知名網站，藉展示「賣力扭動」的模樣約炮，士林地院8日判陳男16罪各處4月，合併執行有期徒刑2年，得易科罰金，可上訴。

陳男擁有183高壯身材，再配上帥萌臉蛋，每每成為籃球場上的焦點，一出場席間學妹尖叫不斷，女網友們更為之瘋狂，將陳男譽為「東吳天菜」，紛紛表示「想轉到東吳」；不料陳男與女友分手後不甘寂寞，竟將2人性愛影片上傳《PTT》、《Dcard》等論壇約炮；之後陳男更於2019年1月，將影片上傳世界知名網站《XVideos》《Pornhub》，企圖拓展國際市場，前後上傳影片高達16次。

▲▼東吳183天菜「逼瘋女友16次」！用影片偷約…竟辯：想找其他異性。（圖／東森新聞）

「進軍世界」後的陳男名氣漸響，前女友發現自己竟淪「X網、P網」上的女主角，情緒崩潰地連飯都吃不下，照鏡子時甚至還感到一陣噁心，對陳男更是徹底心寒，「就是完全不想再看到他；看到他的臉，我整個又會很崩潰」。

陳男到案時坦承，將影片PO網只是為了吸引異性，超瞎的理由讓眾人當場傻眼…陳男得知前女友堅決提告，嚇得求饒表示，「一定會處理好，影片已持續下架」。但前女友接受《東森新聞》採訪時打臉陳男，「大概10篇有8篇都是我自己去刪掉的，他說他有悔意，但他表現出來就沒有悔意，他就繼續約女生，繼續滑交友軟體阿」。士林地院審理後，判陳男16罪各處4月，合併執行有期徒刑2年，得易科罰金。全案仍可上訴。