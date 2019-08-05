姐曬「超纖細腿」真理褲實穿照　網萌翻：被出賣了！





▲ 越來越多女生喜歡穿真理褲。（圖／記者李佳蓉攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

不少女生愛穿真理褲，不僅居家、外出都合宜又舒適，同時也能展現出身材線條。一名女網友最近就PO出幾張「真理褲穿搭實照」，條紋上衣搭配灰色真理褲，看起來休閒風十足，纖細的腿更是目光的焦點，不過沒想到再往下滑，讓許多網友看完都直呼「原來被騙了！」

女網友在《Dcard》穿搭板PO出一篇「男生最愛的真理褲，鳥仔腳穿搭照實照」，內文提到自己每周都會在板上看到一篇「真理褲穿搭文」，剛好最近放假在家時，找到一件灰色的真理褲，於是決定也來跟風上個照。

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沒想到接下來畫風一轉，原來女網友PO出的照片並不是自己的穿搭照，而是才年僅3歲的弟弟。只見留著短短瀏海的小男孩、穿著這件「灰色真理褲」，露出又細又長又直的腿，讓她忍不住驚呼「原來男生也可以輕鬆駕馭呢！」

▲ 女網友曬出弟弟穿著「灰色真理褲」的照片。（圖／翻攝自Dcard）

網友們看完紛紛留言表示，「被封面照片騙進來了」、「弟弟被出賣了」、「小朋友穿拖鞋，腳趾還衝出來了，好可愛！」、「真理褲要非常貼身又短才叫真理褲吧，這對弟弟來說只是件短褲而已」、「這就是我要的真理」、「詐騙集團…檢舉你」、「其實我以前還以為真理褲是真理大學的運動褲…」、「什麼真理褲，其實就是運動褲啊！」