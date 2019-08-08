4男揪團騎車環島　他見背後「義氣宣告」秒噴淚：一生就夠了

▲騎士們陪失戀的朋友環島 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人都懷著不同的理由環島，有人為了完成人生清單，也有人把這件事視為新人生的里程碑。一名網友今天就在路上遇見熱血環島團，騎士們的背影一不小心就感動了他，讓他直呼一生有這樣的朋友已足矣！

一名網友今（8日）行經高雄小港時，發現前方停有4輛機車，他一看騎士們的背影就秒感動了。原來這4人目前正在騎車環島，後方3人的背後貼著「朋友失戀環島中」的宣告；據原PO指出，領頭的藍衣男背後則是掛著「我失戀了所以環島中」的牌子，大夥的義氣舉動也讓他大讚「一生有這樣的朋友就夠了！祝福他們環島順利。」

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貼文一出，許多人都開玩笑表示「環著環著就牽起來了」、「在一起在一起」、「很熱血欸」、「連失戀都揪團嗎」、「剛好遇到颱風耶！要小心」、「怎麼都沒有人失戀跑去當義工」。然而，也有許多網友不解為何失戀環島還要昭告天下。

本站2016年報導《「因有你們，我已走出」失戀環島哥向台灣人告白！》文中提到，一名失戀男子不畏他人眼光，同樣在背後寫出自己失戀了，希望大家可以替他加油。結果14天的旅程結束後，他也因為收到路上眾多熱心民眾的鼓勵，最後重新站起來，並在臉書表示「因為有你們，我已走出」，故事相當勵志感人。

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