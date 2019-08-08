外國旅客問「龍山寺怎去？」　正妹失神報錯方向...下秒報應來了：更慘

▲艋舺龍山寺。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

看來問路也是要碰運氣的！一名女網友在臉書上向大家承認自己「報錯路」的蠢事，原來她讓一名想去龍山寺的路人坐往南港展覽館方向，如果對方一直都深信不疑，短時間內應該到不了目的地。不過原PO隨後也很慘，她發現自己竟然「坐錯線」，大嘆報應馬上找上門了。

「剛剛不小心做了一件很蠢的事情。」一名正妹網友昨（7日）在臉書「爆廢公社二館」懊悔發文，她表示自己搭捷運時，有位外國旅客突然向她走近，詢問「龍山寺要怎麼去？」

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原PO當下馬上給了對方答案，沒想到回過神來才發現，自己方才說的好像是反方向，想要回頭通知挽救時，這位路人已經上了車、車門也關了。她隨後也在個人IG上發了限時動態道歉「你不管怎麼樣都到不了龍山寺了」、「我怕有報應在此道歉」，她還表示自己一開始還把對方當成賣愛心筆的人，真的很抱歉。

▲北捷板南線。（圖／記者季相儒攝）

沒想到事後正妹一抬頭，才發現報應竟然馬上找上她，原來她自己則是更慘地坐錯線，不像路人只是坐錯方向而已，「真的是報應呢！」

貼文一出，網友們紛紛表示「等找到龍山寺天都黑了XD」、「等等換他po文：台北市民怎麼那麼壞」、「姑蘇城外龍山寺，捷運鈴聲到南港」、「路人：你會烙賽一整年」、「他會不會其實是想要認識你」。

此外，貼文還釣出許多路癡網友懺悔以前報錯路的事蹟，「學生時我幹過一樣的事，真的覺得對不起」、「我也常常給人家報錯路耶！ 回想後只有趕緊逃離現場」、「曾經有人問我監理站怎麼走，我跟他說好像往後走，結果我往前騎不到5分鐘，就看到監理站的路牌了......」。

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