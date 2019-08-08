　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外國旅客問「龍山寺怎去？」　正妹失神報錯方向...下秒報應來了：更慘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

艋舺龍山寺,月老（圖／ETtoday資料照）

▲艋舺龍山寺。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

看來問路也是要碰運氣的！一名女網友在臉書上向大家承認自己「報錯路」的蠢事，原來她讓一名想去龍山寺的路人坐往南港展覽館方向，如果對方一直都深信不疑，短時間內應該到不了目的地。不過原PO隨後也很慘，她發現自己竟然「坐錯線」，大嘆報應馬上找上門了。

「剛剛不小心做了一件很蠢的事情。」一名正妹網友昨（7日）在臉書「爆廢公社二館」懊悔發文，她表示自己搭捷運時，有位外國旅客突然向她走近，詢問「龍山寺要怎麼去？」

請繼續往下閱讀...

原PO當下馬上給了對方答案，沒想到回過神來才發現，自己方才說的好像是反方向，想要回頭通知挽救時，這位路人已經上了車、車門也關了。她隨後也在個人IG上發了限時動態道歉「你不管怎麼樣都到不了龍山寺了」、「我怕有報應在此道歉」，她還表示自己一開始還把對方當成賣愛心筆的人，真的很抱歉。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲北捷板南線。（圖／記者季相儒攝）

沒想到事後正妹一抬頭，才發現報應竟然馬上找上她，原來她自己則是更慘地坐錯線，不像路人只是坐錯方向而已，「真的是報應呢！」

貼文一出，網友們紛紛表示「等找到龍山寺天都黑了XD」、「等等換他po文：台北市民怎麼那麼壞」、「姑蘇城外龍山寺，捷運鈴聲到南港」、「路人：你會烙賽一整年」、「他會不會其實是想要認識你」。

此外，貼文還釣出許多路癡網友懺悔以前報錯路的事蹟，「學生時我幹過一樣的事，真的覺得對不起」、「我也常常給人家報錯路耶！ 回想後只有趕緊逃離現場」、「曾經有人問我監理站怎麼走，我跟他說好像往後走，結果我往前騎不到5分鐘，就看到監理站的路牌了......」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
快訊／桃園復興區宣布：即刻停班停課
北北基7縣市明達停班課標準　氣象局曝颱風最新動態

關鍵字：問路,捷運,龍山寺,路人,路癡,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／23歲辣媽甜曬「五代同堂」...叔公神側顏強勢歪樓　萬人震驚：這不科學

回收嬤爬斜坡！暖男推一把　10年後長輩送「一句話+60萬」…公主女友氣炸

影／彰化83歲伯深夜賣冰…她「怒買11碗」心超酸　結局讓網眼眶紅了：有洋蔥

台網富豪之戰！土豪哥開戰「巴哈首富」嗆：錯了秒轉1.2億元當道歉

影／開槓顏清標！館長直播放話「要跟標哥拚了」　網友一聽全嚇傻

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

林佳龍提陸客從第三方入境免簽　旅遊業：不能在檯面上宣傳！

感動收女兒父親節禮物　爸一看傻眼「把我的眼淚還來」

4男揪團騎車環島　他見背後「義氣宣告」秒噴淚：一生就夠了

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

林佳龍提陸客從第三方入境免簽　旅遊業：不能在檯面上宣傳！

感動收女兒父親節禮物　爸一看傻眼「把我的眼淚還來」

4男揪團騎車環島　他見背後「義氣宣告」秒噴淚：一生就夠了

快訊／開第一槍！桃園復興區宣布：即刻停班停課

利奇馬逼近！老闆嚴肅臉「問工作進度」神展開　5分鐘後更霸氣...網羨慕炸

影／利奇馬風雨越晚越明顯！氣象局說明颱風最新動態

絲瓜2～4條一盤！奧客看「銅板價50元」硬殺價　神邏輯狂噴：又不用本錢

長榮航空罷工地勤支援津貼糾紛　勞資三度協調仍破裂

外國旅客問「龍山寺怎去？」　正妹失神報錯方向...下秒報應來了：更慘

快訊／不只新北基宜！台北、桃竹也達「颱風假標準」　最新風雨預報出爐

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

林佳龍提陸客從第三方入境免簽　旅遊業：不能在檯面上宣傳！

颱風天下雨不用怕，有這3件「潮流雨衣」絕對萬無一濕

亞洲貨幣齊揚！新台幣收盤大升1.24角　收31.363元兌1美元

感動收女兒父親節禮物　爸一看傻眼「把我的眼淚還來」

剪唇＆舌繫帶超流行！醫揭「不需要挨這刀」：有這2狀況再考慮

Nissan「超帥8人座」Serena小改款上市！半自動駕駛科技搭載

外媒爆料：微軟竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」...Cortana錄到搜尋色情內容

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

4男揪團騎車環島　他見背後「義氣宣告」秒噴淚：一生就夠了

生活熱門新聞

快訊／全台被搖醒！05：28規..

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入..

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

6.0強震「預知喵」10秒前就..

6.0地震全台搖20秒　網：7..

宜蘭6.0地震！氣象局曝地震原..

更多熱門

相關新聞

冰箱挖出「一碗蜜地瓜」前世身分驚人

許多人習慣在冰箱囤積一堆東西，有的放到壞掉，有些甚至上演恐怖的「生物培養實驗」。一名女網友昨天看到閨蜜的冰箱，赫然發現一碗「蜜地瓜」，但實情讓人驚呆。

肉嬰擠出蓮藕手　婆媽斷定被胎神綁

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

老婆建築業陪打工！1張午睡照千人讚哭

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面