會見美駐港官員！黃之鋒稱「只是交流」：促請美方停止出口催淚彈給港警

▲黃之鋒會見美駐港官員的畫面不斷被轉傳。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

記者朱世凱／綜合報導

通訊軟體Whatsapp近日瘋傳一張照片，畫面指出香港眾志秘書長黃之鋒和常委羅冠聰，6日下午在金鐘一間酒店與美國駐港澳總領事館領事Julie Eadeh會面。黃之鋒昨（7）日下午坦承會晤一事並聲稱「這只是交流，根本沒有甚麼特別。」另外，他也在會面中表示，希望美方可以停止出口催淚彈和橡膠子彈給香港警察。

綜合港媒報導，發布這張照片的人表示，「當他們（黃之鋒等人）見到這幾個洋人時，表現得非常地恭敬，接見他們好似大老闆到一樣。」據悉，黃之鋒會面的人是Julie Eadeh，美國駐港澳總領事館去年曾介紹Eadeh為總領事館的政治部主管。

▼黃之鋒說他也收到了這項消息。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

黃之鋒7日也在臉書粉專承認此事，他說美國領事當日會見他們前，也曾與建制派及民主派的立法會議員會面，會面內容是談論《香港人權民主法》的立法進程，以及促請美國停止出口催淚彈和橡膠子彈予香港警察。

他指自己過去曾到訪華盛頓直接跟美國議員交流，而羅冠聰早在5月更曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，「對比之下，現在於香港跟駐港領事交流，根本沒有甚麼特別。」

對於見到美方官員時表現恭敬，黃之鋒並沒有正面答覆，反倒是提出另一個消息，「我6日也收到另一項訊息，內容是說有洋人混入香港警隊，香港籍警察竟然對這個洋人表現得非常地恭敬，不知大家有何看法？」

▼黃之鋒也舉了另一個例子反駁。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

美國駐港澳總領事館發言人事後表示，美國政府的代表會定期與香港和澳門的跨界別人士會面，「當日美國外交官也有會見建制派與民主派的立法會議員，以及美國商界和領事團的成員。」想藉此撇清外界認為「兩方是私下會面」的說法。

關於黃之鋒的說法，不少香港網友大讚「為你的努力感到驕傲」、「謝謝您為香港的付出」、「為香港人發聲，之鋒加油！」、「有更多的交流是好事」；但也有人說，「為什麼不在會面前先跟大家知會一聲？」、「這樣秘密行事反倒會被認為有鬼」、「所以你打算正面回應是不是對美方畢恭畢敬了嗎？」。

大陸官媒央視則在今（8）日下午指出，黃之鋒明顯是香港局勢演變的幕後推手，「我們正告他們，香港是中國的香港，香港的穩定是人心所向。誰來充當幕後黑手，都會鎩羽而歸，不信走著瞧！」