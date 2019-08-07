若港局勢惡化...中央會出面！張曉明：有足夠多辦法平息各種動亂

▲香港反送中爆發警民衝突。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

反送中風波持續延燒，大陸國務院港澳辦與中聯辦7日在深圳共同舉辦「香港局勢」座談會，港澳辦主任張曉明對此指出，香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，當前最急迫和壓倒一切的任務，就是「止暴制亂」，若局勢進一步惡化，出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。

張曉明表示，儘管特區政府多次表示修例工作以停止，但香港一些激進勢力繼續以「反修例」為幌子進行各種抗爭活動，暴力化程度不斷升級，甚至公然挑戰「一國兩制」原則底線，「我們正告各種『反中亂港』勢力，切莫誤判形勢，把克制當軟弱，切莫低估中央政府捍衛國家主權的堅強意志。」

▲香港85罷工，市民阻擋列車車門，地鐵炮台山站關閉。（圖／路透）



張曉明提到，修訂《逃犯條例》一事演變至今，帶有明顯的「顏色革命」特徵，部份人士公然挑戰一國兩制原則底線的違法犯罪活動，都必須堅決追究幕後策劃者、組織者及指揮者的刑事責任。按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。

張曉明說，中央對林鄭月娥的工作一直充分肯定，也對她依法施政是百分百支持的，並相信她有智慧、有能力應對好香港當前局勢。最後，他強調，希望大家把一切個人利益和恩怨放到一邊，顧全大局，團結一致向前看，用良知、正氣、行動守護香港，用我們的力量匯聚成維護國家主權、安全、統一和香港繁榮穩定的強大正能量。

▲張曉明。（圖／CFP）