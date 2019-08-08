美議員擔憂「香港局勢」　華春瑩反問：美警如何處置「佔領華爾街」的？

▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、羅姆尼（Mitt Romney）日前稱，中國似乎準備暴力鎮壓香港抗議者，同時對香港警察的鎮壓行動表示擔憂。大陸外交部發言人華春瑩7日就此反問，這幾個議員是否還記得，美國警方是如何處置2011年「佔領華爾街」運動的？若當前香港極端暴力事件發生在美國，警方又會如何處理？

中國外交部例行記者會上，有記者稱，美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、羅姆尼（Mitt Romney）6日稱，若北京在香港實施戒嚴或其他違反1984年聯合聲明的行動的話，美國將重新評估與中國間的關係，包括停止貿易談判、修訂《香港政策法》等。

▲美國參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／路透社）

華春瑩指出，香港連日來發生的示威遊行活動已演變為極端暴力行為，嚴重觸犯法律、危害安全秩序、危害港民的生命財產和正常生活，「面對如此嚴重的暴力違法罪行，任何一個負責任的政府都絕不會坐視不理。」

華春瑩反問，美國的這幾個議員是否還記得，美警是如何處置2011年「佔領華爾街」運動的？若當前香港極端暴力事件發生在美國，警方又會如何處理？

▲美國參議員羅姆尼（Mitt Romney）。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩認為他們是非不分，避而不談無法無天暴力行為的嚴重危害性，卻對港警的專業堅守、高度克制以及依法捍衛法治和秩序的正義之舉橫加非難，「居心何在？要藉香港達到什麼目的？」

「中國中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持依法懲治暴力犯罪分子」，華春瑩強調，中方要再次正告美國一些人，立即停止縱容暴力違法犯罪，立即停止粗暴干涉香港事務。中國人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。」

▲華春瑩。（圖／CFP）