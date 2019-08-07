4歲男童下體浸熱水…燙到脫皮9天亡　媽慌叫車棄屍垃圾場

▲4歲男童馬拉基（Malachi Lawson）下體被燙傷棄屍垃圾場。（圖／翻攝Twitter@BaltimorePolice）

記者吳美依／綜合外電報導

美國巴爾的摩一名4歲男童馬拉基（Malachi Lawson）於2日被通報失蹤，2天後竟陳屍在垃圾場，下體嚴重燒燙傷，皮膚都剝落了。25歲母親艾莉西亞（Alicia Lawson）坦承，某一次替兒子洗澡時沒有注意水溫，事發後也沒有就醫，9天後的早晨發現孩子已經沒有生命跡象，擔心惹禍上身才決定棄屍。

巴爾的摩警察局局長哈里森（Michael Harrison）在記者會上表示，艾莉西亞說，只是進去屋內一下子，馬拉基就從母親家門前消失，隔天卻逆轉說詞，主動向警方提供棄屍地點，「她發現兒子躺在床上卻毫無反應，擔心惹上麻煩，因此把屍體丟在垃圾場。」

▲燙傷。（圖／示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

根據了解，艾莉西亞把玩得全身髒兮兮的兒子放進浴缸後，又去洗衣服、講電話，回來時馬拉基從腰部到腳跟已被熱水燙傷。她表示，以前也在兒童保護專線留下紀錄，擔心孩子被帶走，所以想要自行處理傷勢，鬧出人命後，把屍體裝進垃圾袋，搭乘一台Lyft出門丟棄。

警方調查後發現，案發住宅的熱水管線「任何時候」都只能流出溫水，「可是馬拉基的燙傷非常嚴重，連皮膚都漂在水面上。」此外，艾利西亞的搜尋紀錄顯示，她曾用手機尋找附近的垃圾場，也讓犯罪行徑曝光。

綜合外媒報導，艾莉西亞與伴侶夏提卡（Shatika Lawson）雙雙被逮，依疏於照顧未成年者導致死亡、過失殺人、一級虐待兒童、湮滅證據、偽造證詞等11條罪名起訴。法官認為，兩人都做出錯誤判斷，必須入獄服刑，無法保釋。辯護律師哈娜（Roya Hanna）則在聽證會上說，整件事情「發生得太快」，當事人「從來沒有惡意做出不好的事」。

▲美國叫車服務公司Lyft。（圖／路透）

Lyft公司發言人表示，對於這起悲劇「深深感到哀痛」，已經永久移除艾莉西亞的帳戶，將與執法單位密切聯繫合作。