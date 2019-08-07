美國郵務車沒冷氣...車內飆破60度！郵差熱崩「烤舒肥牛排當午餐」

▲亞利桑那州郵差直接車內烤牛排。（圖／Arizona House of Representatives）

記者錢玉紘／綜合報導

全世界受極端氣候影響，處於盛夏的北半球多處都受熱浪侵襲。但是，美國的郵差工作時所開的郵務車竟然沒有冷氣，亞利桑那州一名郵差就用了幽默方式抗議，他拿了一塊真空牛排放在的車上，用「舒肥法」烤牛排，才一個中午的時間，牛排真的熟了，引起關注。

舒肥法烤牛排是指把食物放在密封真空包裝中，放進約攝氏40到60度的機器內，讓石材均勻受熱，保持多汁口感。一名亞歷桑納州鳳凰城的郵差為了證明郵務車裡面有多熱，就拿了一塊真空包裝的牛排，從中午11點開始，放在車子的儀表板上面。

一個小時之後，旁邊的溫度計顯示，牛排的溫度已經高達約61度，外層也明顯已經熟透了，切開來已經成了5分熟的粉紅色，午餐輕鬆就做好了。但由此可見，車內溫度真的非常熱，郵差們卻得每天開著這樣的車子工作。

▲才1個半小時，牛排就熟了。（圖／Arizona House of Representatives）



照片PO上網路之後，亞利桑那州眾議員波莉克（Shawnna Bolick）立即要求美國郵差公會理事長戴蒙史坦（Mark Dimondstein）正視這個議題。波莉克在信中寫道，「聽到郵差每天要在車內忍受亞利桑那州的炎熱高溫，我真的很震驚，而且大部分的車子內都沒有冷氣，通常平均溫度會達到約53度」。

波莉克督促，這樣的「不人道」的工作條件必須要立刻改善，確認郵差們在這樣的溫度下，能安全工作。她也指出，不只是在亞利桑那州有這個問題，俄亥俄州、威斯康辛州、伊利諾州和新墨西哥州都有發生過，「我已經聽聞許多員工，因為太熱導致中風或中暑，而必須被送到急診室，甚至必須要住院好幾天」，而到了冬天，又得要面對及嚴寒的天氣，情況一樣遭。

事後，美國郵政署發聲明回應，強調該單位有保護員工健康與安全的完善計畫，包含頻繁的服務性會談，辨別熱疾病等等，也有監督者時時注意員工的情形，「我們的郵差們非常認真的工作，我們非常感激他們的風雨無阻的努力與付出」。