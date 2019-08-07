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慎入！潛水遭鯊魚攻擊　他「血流如注+眼神渙散」瀕死

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實習記者賴韻如／綜合報導

一名潛水客日前到美國佛羅里達州邁阿密海岸附近潛水時，不幸遭到鯊魚攻擊，當男子被支援團隊救起時，「全身浴血」的爬上船艙，表情相當痛苦猙獰，由於畫面太過怵目驚心，曝光後立即引起網友瘋狂點閱及熱議。

據《太陽報》報導，這起事件發生在比斯坎灣（Key Biscayne）附近，影片由釣魚團體「Hot Shot Charters」於5日發布在Instagram上，影片中可以看到，該名受傷的男子穿著一身潛水裝，看似非常吃力的爬上船艙，隨後便眼神恍惚地倒臥在地板上，整個人血流如注，被啃咬最嚴重的左手也舉在空中，畫面慘不忍賭。

▲▼潛水客遭咬傷。（圖／翻攝自IG／@hot_shot_charters）

▲男子爬上船艙後，表情痛苦的倒臥在地板上。（圖／翻攝自IG／@hot_shot_charters）

邁阿密戴德縣消防局（Miami-Dade Fire Rescue）女發言人班尼泰茲（Erika Benitez）於事後表示，該名受傷男子為說著西班牙語的40歲男子，隨後已立即送往傑克遜紀念醫院急救，目前狀況穩定。班尼泰茲也透漏，經過消防人員的初步判斷，該男可能是在潛水時遭鯊魚攻擊，不幸被狠狠咬傷。

美國佛羅里達州有為數上萬的鯊群入侵，牠們有時還會跳出水面獵食，場面十分駭人。報導中指出，上週六（3日）也有兩名遊客在新士麥那海灘（New Smyrna Beach）附近遭鯊魚攻擊，一名20歲的女子在衝浪時被咬傷，另一名21歲的男子則是右腳被咬傷。

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關鍵字：鯊魚,美國,北美要聞

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