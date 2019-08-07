婦鎖門淋汽油再緊握打火機　擇日師撲救全身61％燒燙傷獲賠316萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中市潘姓擇日師與劉姓婦人有感情糾葛，女方卻在2016年10月間於他的工作地點淋汽油自焚，自己為了救人全身也受到61％的燒燙傷，由於經濟陷入困頓，這才決定提告向劉婦的張姓女兒求償417萬元。台中地院法官認為，整起事件是婦人不肯放棄點火，才會導致打火機在爭執過程中掉落，進而造成潘男受傷，因此判女兒必須賠償316萬多元，全案仍可上訴。

潘男在判決書中主張，劉婦2016年10月16日先在某加油站購買汽油，隔天再騎車來到他工作的擇日館理論，當時自己正在跟林姓友人聊天，劉卻要求朋友到屋外的機車上等候，兩人隨即發生爭執，「我不願再多談，就獨自走到屋外，她卻在屋內高舉一個白色容器，往自己身上淋汽油，準備引火自焚，我見狀馬上返回屋內制止。」

▲劉婦往自己身上淋汽油，卻在爭執中弄掉打火機慘死。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

潘男表示，劉婦怎麼樣都不肯放開左手的打火機，還執意要點燃，雙方在一陣拉扯中導致打火機掉落，火勢很快燒到兩人身上，最後不僅房子燒毀了，女方也當場窒息死亡，自己則是全身受到61％燒燙傷，至今仍未恢復健康，加上經濟狀況已經陷入困頓，這才決定向對方的女兒提告求償417萬元。

而張女（劉婦女兒）答辯，母親是在走出擇日館之後才往身上淋汽油，是潘男上前推擠導致打火機掉落，根本就是自招危難，母親的行為與他受到的傷害並沒有因果關係，「況且他明知媽媽已經引火自焚，應該向消防人員求助滅火，而不是以肉身撲上，受到傷害是他自己的過失。」

▲法官認為是劉婦不肯放開打火機，才會導致潘男受傷。

但法官找來當時人也在場的林姓友人說明，他證稱，當天自己才坐下聊沒幾分鐘，就看到一名女性（劉婦）騎機車過來，手上還拿著一個裝有白色塑膠桶的塑膠袋，「我以為是要來問事，她卻突然叫我出去，我出門後就聽到她在吼，接著潘男走出來，她就馬上把門反鎖，並把塑膠桶裡的液體往身上淋。潘男進到屋內想把她拉出來，我沒有注意到是誰點的火，只有看到打火機掉在地上，火瞬間就燒起來了。」

台中地院法官認為，證人在起火前看到潘男試圖要把劉婦抱出屋外，女方卻不肯鬆手，兩人是在肢體碰撞間導致打火機掉落，因此認定男方的傷勢是劉婦的過失所致，最後裁定女兒得賠償316萬餘元，全案仍可上訴。

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