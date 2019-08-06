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社會 社會焦點 保障人權

收500元下藥迷昏女友！躲床底聽「掌聲」　男友要關4年半再賠30萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台北市李姓男子2018年3月加入臉書聯誼社團，並以500元為代價將女友小美（化名）下藥迷昏，再交給倪姓網友，自己則躲在床下等待，最後雙雙挨告，分別被依以藥劑強制性交未遂罪、強制性交未遂罪判刑。小美事後申請被害犯罪補償40萬元，獲賠30萬元，檢方後續將向李、倪兩人追討這筆賠償金。

李男2018年3月在臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會〈速速開團〉」PO文，內容提到要在新北市尋找一名夠色、年紀大且配合度高的單身男性同樂，因此結識倪姓網友，兩人很聊得來，他甚至將女友睡覺時的裸露照片分享給對方觀賞。

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

▲小美信任男友喝下飲料，卻險些遭其他人性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

接著，李男以收取500元清潔費為代價，向倪男提出與女友一起嘿咻的邀請，表明自己會先陪女友睡覺、調情，之後再換倪男上場，完事之後他再回到床上，還強調關著燈不會被發現，「你做完就下床換我，你再悄悄走就好」。

兩人達成協議之後，李男隔日隨即在女友的飲料中加入「FM2」。小美喝下飲料覺得頭暈、意識不清，回房間睡覺卻感覺有人正在爬上床，驚醒後發現對方不是自己的男友，嚇得抓緊衣物大叫「不要」；此時躲在床底下的李男見事情露餡了，急忙爬出來假裝大喊「你是誰」。

▲▼藥品,常備藥,藥箱,藥丸,急救箱。（圖／翻攝自pixabay）

▲李男在小美的飲料中下藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台北地院法官認為，李男身為小美的男友，不僅沒有好好照顧、保護對方，竟然還下藥讓他人性侵，導致女友身心受創，加上女方拒絕和解，最後分別依以藥劑強制性交未遂罪、強制性交未遂罪，判處李、倪兩人4年6月以及1年10月有期徒刑。

而根據《中國時報》報導，小美另外還有申請性侵犯罪被害補償，最後獲得30萬元的精神慰撫金，檢方後續則會向李男以及倪男兩人追償這筆錢。

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關鍵字：台北地院,性侵,強制性交未遂罪

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