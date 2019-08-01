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太平槍手荒唐事起底！金錢豹開槍恐嚇+揍女友、醉毆救護員

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▲▼太平槍擊案，兇手在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

▲太平槍手賴男先在社區開3槍後，又在市區對空鳴槍，最後在南投身亡。（圖／民眾提供）

記者陳玉／台中報導

犯下太平槍擊案的32歲賴姓男子，逃亡時囂張在市區警局附近開槍，一路逃亡到南投埔里，警猛追4小時轟47槍，賴最後疑自戕亡。據了解，賴男是道上「孤鳥型」人物，但只要兄弟一通電話，他必定相挺。經追查司法紀錄，賴剛滿18歲就曾在金錢豹酒店與人起糾紛，竟對空鳴2槍恐嚇，另曾在北屯區與15名男子「假鬧事」，及毆打女友、酒後打傷救護人員，分別遭依違反社維法、傷害及妨害公務等罪判刑，種種前科，也讓外界不禁聯想是否是因賴個性火爆，易與他人結怨，最後才落得身亡下場。

▲▼快訊／台中驚傳槍擊案！賓士路過「猛開3槍」鐵門凹陷　屋主全嚇傻。（圖／民眾提供，記者李忠憲翻攝）

▲▼賴男開槍的透天厝留下清晰可見的彈孔。（圖／民眾提供、記者李忠憲攝）

▲▼太平民宅遭槍擊，兇嫌逃至南投中彈身亡。（圖／記者李忠憲攝）

據查，賴在2005年剛滿18歲，即透過友人取得一把手槍，隔年5月間，賴攜帶手槍與3友人前往西屯區金錢豹酒店消費，賴散場時與林姓男子互看不順眼，賴見林走到大門時，與友人持手電筒、電擊棒毆打林，林逃跑到外面停車場，賴見狀竟對空鳴2槍恐嚇，還強壓林到公園內爆打後離去，同年5月底，賴向警自首後移送，賴涉及槍砲管理被判4年有期徒刑、妨害自由則判8月有期徒刑，合併執行4年6月，併科15萬罰金。

2010年11月22日，賴男出獄後與曾女相戀，進而成為男女朋友，但賴在2012年間出手毆打曾，曾怒而提告傷害，事後曾原諒賴後撤告，2人分手，未料分手不到一周，賴前往曾家中，驚見曾與陳男在沙發上睡覺，賴怒而與陳發生肢體拉扯，造成陳頭部、臉部挫傷因此提告，經法院審例後，判賴拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼太平槍擊案，兇手在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

▲賴男人緣好，未料他會有一連串開槍行為，讓家屬、友人相當不解。（圖／民眾提供）

2017年2月22日凌晨1點半，20名男女在大連路上某停車場2樓開毒趴，警敲門臨檢但都沒人回應，其中有人急Call賴男等15名友人，駕駛保時捷、賓士和BMW等名車在大連路、安順九街口「假鬧事」飆車叫囂，警立即上前壓制，更對空開2槍警告，同一時間20名男女趁亂逃走，分乘9輛轎車逃逸，賴等15人則依違反社會秩序維護法移送。

開毒趴！急call保時捷「假鬧事」調開警　20男女跳上9車逃。（圖／東森新聞）

▲前年2月間，賴等15人「假鬧事」飆車叫囂，讓20名吸毒男女趁亂搭車逃跑。（資料照／東森新聞）

而賴7月28日先朝太平一間透天厝門口開槍，遭追捕時更囂張在警分局附近對空鳴槍，最後遭警方在南投埔里包圍，疑自戕亡。賴更曾打視訊電話要家人代為照顧3歲雙胞胎女兒，但經了解，賴就居住在他開槍透天厝的社區內，讓外界不禁推測，是否是賴曾與人結怨，或是與鄰居有利益糾紛，才會有此行為。

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關鍵字：台中,太平,槍擊,台中地院,判決

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