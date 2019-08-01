見正妹深夜步行...惡狼強壓她「襲胸+下體磨蹭」：要讓妳舒服

▲蔡男見正妹深夜獨自步行，竟上前意圖侵犯她，遭判2年10月徒刑。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者陳玉／台中報導

台中蔡姓男子去年5月間凌晨2點多，見小婷（化名）深夜獨自步行，竟上前瞬間抓捏她胸部，嚇得小婷拔腿就跑，蔡見狀追上將她壓制在地，更撫摸她的胸部，稱「要讓妳舒服」，作勢要解開她的牛仔短褲鈕扣，小婷用膝蓋激烈反抗，並趁勢用手機攻擊蔡；台中地院依強制性交未遂罪判蔡2年10月，執行後施以監護3年。

判決書指出，去年5月24日凌晨2點多，蔡男見小婷搭乘計程車在西屯區至善路下車，與前夫談話結束後，前夫又搭車離去，小婷則步行欲返回其住處，蔡見狀先繞到她後方，瞬間抓捏她胸部1下，隨即跑離現場。

小婷因一時驚嚇無法反應，繼續步行，蔡見她無其他求救反應，認有機可趁，竟在她周遭盤繞跑動，伺機再抓摸她胸部，小婷慌亂之際開始躲藏並跑上陸橋，並撥電話給前夫求救。

蔡見小婷走至橋上，先以雙手壓制她在地，並將手伸進她衣服內撫摸胸部，還稱「要讓你舒服」等語後，並以下體磨蹭她身體，另以手欲解開她牛仔短褲鈕扣，試圖指侵對方。

小婷意識到將遭蔡性侵害，用膝蓋激烈反抗，另試圖以手機攻擊蔡，蔡即閃躲並將手機揮開，導致手機左下角破裂，她趁對方閃躲時起身，蔡見況隨即逃離現場。

小婷在掙扎過程中，導致雙側手肘挫傷併淺擦傷、左足擦傷等傷害，前夫接獲她求救，要求她停留原地，未料蔡見她仍停留原地，又上前自後方環抱她，前夫趁隙上前制止蔡，蔡逃離現場而未得逞，全案因小婷不甘受辱，隨即報警提告。