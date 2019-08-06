聯手3人毛毯蓋頭槍殺再焚屍　台男南非殺人躲過25年追訴時效

記者黃翊婷／綜合報導

又有殺人凶手逃過法律制裁了嗎？男子林忠安1991年間與楊姓男子發生糾紛，他與另外3人聯手殺害楊男，再把遺體載到高速通路旁焚毀。雖然整起事件經過內政部刑事警察局移送偵辦，林男也被依殺人罪起訴，但事發至今他仍未落網，加上25年的追訴權時效已過，新竹地院只能裁定「本件免訴」。

判決書中提到，林忠安、丁男以及綽號「小許」的人與楊男曾發生糾紛，3人再找來曾男一起聯手共謀殺人，1991年6月5日先由林男邀約楊男前往南非約翰尼斯堡某舞廳，接著打電話到另一間餐廳通知丁男等人前來會合，再藉口舞廳環境太吵，一行人帶著楊男回到餐廳。

▲林男與另外3人聯手殺害楊男。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

此時，丁男佯裝要打電話請人來餐廳與楊男對質，林忠安則與「小許」說了一些話，對方隨即進到房間拿出一條毛毯，再站到楊男的斜右後側約一步遠的地方。丁男回來後隨即做了一個手勢，林忠安先對楊男說「待後世再做朋友」，小許則從後方用毛毯蓋住楊的頭再緊緊抱住，最後由曾男持槍朝頭部左側射擊。

4人犯案後其中2人建議將楊男的遺體的焚毀，於是小許先把楊的遺體搬到曾男的車上，一行人上車後直衝約翰尼斯堡通往巴里斯的高速公路，途中還曾下車購買汽油，他們將遺體搬到高速公路旁並點火焚燒，隨即丟著不管，再駕車返回約翰尼斯堡市區。楊男遭焚毀的遺體直到1991年6月10日下午1時許才被其他人發現。

▲林男等人放火焚毀楊男的遺體。

雖然整起事件經由內政部刑事警察局移送偵辦，新竹地檢署也依殺人罪起訴林忠安，但事發至今林都沒有被抓到。新竹地院法官表示，林忠安涉犯殺人罪、遺棄屍體罪，其法定本刑分別為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，以及6月以上5年以下有期徒刑，依上述修正前《刑法》第80條第1項第1款之規定，追訴權時效期間依序為20年、10年，加上他被通緝，通緝時間內審判程序不能繼續，加計因通緝而停止的5年、2年6月時間，真正的追訴權時效期間應為25年、12年6月。

然而，法官指出，本案從開始實施偵查日起至通緝發布之前1日止，檢方雖然提起公訴，卻還是超過林忠安犯下的殺人罪、遺棄屍體罪之追訴權時效（2018年9月13日、2006年3月13日），最後僅能裁定「本件免訴」。