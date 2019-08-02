51歲「聲優大嬸」變身富家女　2男昏頭遭詐百萬元

▲2男在交友網站電話交女友遭婦人騙，賠了蘋果手機還損失上百萬。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

前科累累的51歲楊姓婦人自恃聲音甜美，有如20多歲女子，在交友網站佯稱是建設公司及食品公司老闆女兒，被逼婚要逃離台灣，先後向2名電話交往的吳姓及黃姓男友騙到上百萬元。楊婦事發後賠償和解，加上她本身有憂鬱症，法官衡量她雖構成累犯，但最後仍輕判1年半，並給予5年緩刑自新。全案可上訴。

判決書指出，楊姓婦人雖已51歲，但聲音十分甜美，讓人在電話中會誤以為是20多歲正妹。她在2005年開始就曾犯下偽造文書、詐欺及竊盜等案件，2013年9月出獄。她竟不學好，繼續行騙。

楊婦2014年初在知名交友網站「愛情公寓」認識吳姓男子，自稱是「麥明儀」，某建設公司老闆女兒。她佯稱無法忍受父母逼婚，得先逃往中國大陸，日後將在香港與吳男相會結婚。

她取得對方信任後，請吳男買「I Phone 5S」給她；她又以生病為由並一人飾兩角，找女性友人「君君」向吳男陸續要醫藥費共百餘萬。吳男事後約她出來見面，或是要安排她到香港，卻都無法成功，最後竟越來越疏遠，才發現自己受騙。

2016年，楊婦故技重施，該交友網站自稱是知名企業新東陽的老闆女兒，用相同的故事騙取黃姓男子同情後，獲得1支市價3萬5千元的I Phone 7PLUS。她再謊稱自己在中國東北突然嚴重失血，急需用錢，黃才趕快匯了2萬元人民幣給她，事後又陸續要了幾次錢，黃才驚覺有問題。

楊婦在法庭上坦承犯行，其家人也代為跟對方達成和解，同意分別支付130萬及20萬給吳男及黃男。

承審法官審酌，楊婦雖在5年內再犯案，已構成累犯，但她患有重度憂鬱症，上有老母，且已婚有2名小孩，平時幫先生包裝茶葉，最後依偽造文書、詐欺罪判1年6月，緩刑5年。

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