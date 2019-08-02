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社會 社會焦點 保障人權

看客戶3歲女兒可愛親一下臉頰　房仲掰「摸頭示好」慘連打兩次臉

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記者黃翊婷／綜合報導

在台中從事房仲業的男子阿彬（化名）被指控對客戶的3歲女兒性騷擾，不僅用手碰觸後頸、背部，還親吻孩子的右臉頰，雖然他辯稱是看女童可愛才會摸頭示好，但一審法官不採信，依違反性騷擾防治法判處拘役30日，他不滿上訴，二審仍被駁回。

判決書中提到，受害女童的家長2016年7月間因為想搬離當時的住處，於是請阿彬幫忙另尋承租人，沒想到就在阿彬帶來人看房子準備離去時，突然於一樓樓梯口對3歲的女兒毛手毛腳，不僅以左手碰觸後頸、背部，還靠近親吻右臉頰一下。

▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲阿彬聲稱是覺得女童很可愛，才會摸頭示好，但沒有親吻。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

阿彬到案時矢口否認性騷擾並辯稱，他是看女童可愛才會過去摸頭示好，這動作是成年人會有的行為，他並沒有親吻孩子，更沒有性騷擾意圖，「如果因為這樣就被認為有罪，顯然是想騙錢，我已經向客戶提出3次和解，但他們不接受」。

由於阿彬一審被法官判處拘役30日，他不滿提出上訴並表示，原審法官因為他提出和解沒被接受，就認定為態度不好，「我感到很冤枉，對與錯和我高職畢業的學歷並無關連，刑事事件如果以學歷作為審判，並不公正，應該撤銷原判決，改諭知無罪。」

▲▼孩子,小孩,兒童,憂鬱,自閉症,害怕,膽小,亞斯柏格。（圖／翻攝自pixabay）

▲女童在事發之後一直很焦慮，至今仍得前往醫院接受治療。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

不過，台中地院二審法官調閱事發當時的監視器畫面檢查，發現女童那時候是貼在牆壁旁邊站著，阿彬靠近之後伸手碰觸頸部及背部，接著親吻右臉頰，孩子則立即擦拭自己的右臉頰，並向現場其他人指了指阿彬，顯然是對這樣的舉動感到反感。

法官接著說，女童在案發之後一直呈現焦慮的狀態，甚至出現社交畏懼症，導致情緒發展遲緩，容易對陌生人感到焦慮，目前仍在持續接受治療，這部分都有醫院的診斷證明書，綜合上述種種證據，最後還是裁定駁回阿彬的上訴。

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關鍵字：台中地院,性騷擾

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