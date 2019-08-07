裝闊喊「這些我都要了」老闆傻眼　他拿道具槍搶3把模型衝鋒槍

記者黃翊婷／綜合報導

台南市陳姓男子想要弄來幾把模型槍來玩，於是夥同蔡姓友人手持道具槍，開車前往當地一間模型店行搶，得手3把模型衝鋒槍後，隨即跳上偷來的贓車落跑，最後被法官依共同強盜、竊盜、搶奪等罪，分別判處5年2月、2年4月有期徒刑。

判決書中提到，陳男先是在2018年2月26日威脅一名女子交出小客車，並由蔡男更換偷來的車牌，再一同前往台南市區某模型店，兩人下車後假裝是生存遊戲玩家，要求老闆報價，同時拿出模型槍供他們觀看。

▲陳男想要模型槍，卻不拿錢購買，而是持道具槍去洗劫店家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

接著，陳男聲稱現金不夠要回車上拿，再次進到店內隨即亮出手上的道具手槍，並丟出一句「老闆不好意思，這些槍我都要了」，最後一共搶走3把模型衝鋒槍（型號分別為VFCMP5K、KSC、WE），兩人得手後立即跳上車逃逸。

被搶的模型店老闆證稱，當時他根本無法辨別陳男手上的槍到底是真的還是假的，「那時個子比較高的那個（陳男）再次走進店裡時，右手就拿著手槍還對著我，我嚇傻了，擔心那是真槍，所以完全不敢動」，等到平安脫險才趕忙報警。

▲陳男與蔡男先搶走一名女子的小客車，再前往模型店犯案。

而陳男落網後也坦言，那把道具槍其實是在同一間模型店買的，外觀與真槍很像。台南地院法官認為，縱使老闆經營模型槍店，在這方面有一定的相關知識，但陳男的道具槍外觀與真槍相似，加上行搶時間短暫，老闆根本無法辨別真偽。

法官指出，陳男以道具手槍冒充真槍威脅，確實已達到使人不能抗拒的程度，況且一般人要是處於「歹徒拿槍指著自己進而索取財物」的情況，也會選擇乖乖配合、不敢抵抗，最後依共同強盜罪重判他5年2月有期徒刑。而共犯蔡男先前則已經被依竊盜、搶奪等罪判處2年4月有期徒刑。