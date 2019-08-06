倒車相撞當場和解「無肇責」　駕駛拒賠2.1萬維修費反打臉

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子與潘姓男子去年5月間在基隆正濱漁港倒車對撞，雙方當場和解，他事後要求賠償2萬1500元的修車費，對方卻不理會，這才氣得一狀告上法院。雖然潘男主張自己沒有肇事責任，但基隆地院法官認為，和解書上載明「雙方互相通知保險公司以作後續的賠償」，可見兩方均須負責，因此裁定應賠償1萬750元。

▲張男與潘男在倒車時相撞。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

張男在判決書的主張中提到，當天自己開車到正濱漁港，兩人剛好都在倒車，潘男沒有注意周遭狀況而撞上，雙方約定事後各自聯絡保險公司處理，對方也當場承諾願意賠償損害，後來他把車子送去維修，估價維修金額為2萬1500元，沒想到要求給付修車費卻被無視，這才決定提告求償。

但潘男答辯，自己在這件車禍事故中沒有肇事責任，「我在倒車時有發現他（張男）也在倒車，我就立即煞車，他卻沒有，兩車才會對撞。因為我有保險，所以才會在警察處理時陳述交由保險公司處理。」

▲兩人和解並約定相互聯絡保險公司處理，潘男事後卻堅稱自己沒有肇責拒賠。

基隆地院法官認為，和解書上記載，「張男於漁港內道路欲過彎，但因角度問題及閃避行人遂往後倒車，並因此擦撞潘男駕駛的車輛，雙方互相通知保險公司以作後續賠償」，顯然兩人都自願讓步，同意共同分攤損害，因此不採信潘男的說詞。

不過，法官也強調，雙方約定既稱為「互相」，可認定這起事故兩人須負的責任以及過失比例各半，非僅可歸責於單方，加上和解契約成立在先，兩邊都應該受契約之約束，縱使有不利益之結果，也不能事後翻異，張男也只能請求半數的維修費，最後裁定潘男應賠償1萬750元的費用，其餘部分駁回，全案仍可上訴。