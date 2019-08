印度史上第二位女性首長辭世　總理莫迪：全國同感悲痛

▲印度前外交部長斯瓦拉吉。(圖/路透)



實習記者陳威翰/綜合外電報導

根據新德里一家醫院聲明,印度前外交部長斯瓦拉吉(Shushma Swaraj) 在6日晚間辭世,享壽67歲。她在政壇上有舉足輕重的地位,2014到2019年間擔任外交部長,更是印度史上第二位擔任首長的女性。

斯瓦拉吉是印度人民黨高級領導人,她的辭世也讓許多人感到不捨。印度總理莫迪(Narendra Modi)就推文表示哀慟,「印度政治史上輝煌的篇章告了一個段落,全印度上下對於如此傑出領導者的逝世同感悲痛,她奉獻了一生,致力於公共建設與改善貧窮人口的生活。沒有人能跟斯瓦拉吉一樣,她是數以萬計人民的楷模。」

A glorious chapter in Indian politics comes to an end. India grieves the demise of a remarkable leader who devoted her life to public service and bettering lives of the poor. Sushma Swaraj Ji was one of her kind, who was a source of inspiration for crores of people.