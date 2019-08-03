小男孩口腔長肉包　醫劃開驚見「526顆牙密集生長」排成超噁輪狀圖！

▲印度七歲男童口腔挖出526顆牙齒。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

人的一生中牙齒的數量幾乎都是剛好，乳齒換牙到恆齒的過程中，更是大家最重視的保健過程之一。印度一名小男孩因為下巴過度腫脹，被父母帶去醫學檢查，沒想到醫療團隊照X光後相當震驚，透過手術從男孩下巴取出526顆牙齒。

根據英國《每日郵報》報導，印度清奈一名7歲男童瑞凡爪納（Ravindranath）因為下巴開始有異物感，甚至整個下巴嚴重腫脹，幾乎都已經無法正常飲食。父母決定帶他到醫院就診，沒想到卻讓接手的醫療團隊相當震驚。

▲小男孩口腔中原本有個小包，破開後竟都是牙齒。

瑞凡爪納在照完X光後，醫師發現在他的口腔內有大量的異物生長，甚至都被包在一個腫瘤之中。最終與家屬討論的結果，決定替瑞凡爪納開刀取出，歷經5小時的手術，牙科與外科醫師共同將瑞凡爪納口腔內總共「526顆牙齒」全數取出，而被包裹在腫瘤內的小牙齒，有著0.1毫米到一公分多的不等，醫師形容「就像是牡蠣中的珍珠一般大小」。

瑞凡爪納的父親表示，兒子的下巴從3歲開始就莫名的腫脹，當下並沒有特別覺得是一種疾病，沒想到到了七歲已經造成生活的不方便。醫療團隊將取出的牙齒排列後，讓醫學界相當震驚。