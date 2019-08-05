印度宣布取消喀什米爾地區自治特權　打算廢除憲法第370條

▲喀什米爾地區長期承受衝突。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

充滿主權爭議的喀什米爾地區2日開始局勢升溫，正值印度、巴基斯坦緊張之際，印度政府5日在國會宣布，打算取消賦予印控喀什米爾地區的部分憲法，也就是有意廢除印度憲法第370條。外界憂心，此舉將引起武裝動亂。

《英國廣播公司》（BBC）報導，印度內政部長沙阿（Amit Shah）不顧反對派的聲量，5日在國會提出舉措，打算廢除憲法賦予部分喀什米爾地區的特殊地位。根據第370條內容，印度所屬的查謨（Jammu）與喀什米爾（Kashmir）地區能擁有自己的憲法、不同的國旗，除了外交、國防與通訊方面，其他事務都能獨立。

第370條給予部分喀什米爾地區很大程度的自治權，卻也相當敏感，因為這是1947年印巴分治後，喀什米爾加入印度的基礎。事實上，整個地區長期以來一直有著爭議，印度與巴基斯坦都宣稱完全控制，卻只各自占據部分區域。

過去30年來，印屬喀什米爾地區屢次發生動亂，許多人不滿當局，進而造成數萬人喪生。如今，印度政府表示有意廢除喀什米爾地區的特殊地位。巴基斯坦外交部長庫雷希（Mehmood qureshi）則譴責，印度的決定違反聯合國（UN）的再主權上的宗旨。

查謨與喀什米爾邦前首席部長穆夫蒂（Mehbooba Mufti）認為，印度最新舉措，實際上是占領了該地區。印度國會宣布消息的幾個小時前，包括穆夫蒂在內的兩名前部長都被限制自由。此外，近期前往查謨與喀什米爾邦的遊客都紛紛被要求立刻離開，當地網路連線也被限縮。