閃瞎！陳佩琪挺柯文哲：不論你遇到什麼，我都會跳出來

▲柯文哲接受訪問時，順道過生日。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日生日當天成立台灣民眾黨，創黨宣言重申從政以來堅持的理念，強調政治就是要落實在人民生活的每一天。而面對丈夫即將要面對更大的挑戰，柯文哲的妻子陳佩琪也在臉書上發文表示，有人說柯文哲無論遇到什麼「太太都會跳出來」，「是的，從今而後，不論你遇到什麼，我都會跳出來。」

陳佩琪在臉書上表示，人生即將從「耳順之年」逐步踏上「從心所欲」的境界，恭喜你在這重要日子為台灣人民做了一件「能讓人民生活更好」的事情。

陳佩琪還意有所指地說，「過去總是對你『黑飽』、『黑滿』的這些人，今天不小心留下一束花被我接到了，把她送給你…」；她表示，有人說柯文哲無論遇到什麼「太太都會跳出來」，「是的，從今而後，不論你遇到什麼，我都會跳出來。」

對於陳佩琪在臉書上放閃挺柯，引來網友留言表示，「兩個人真的都很會放閃XDDD」、「看到這幾句，眼眶濕濕的」、「果然是娶妻當娶陳佩琪啊」。

▲陳佩琪在臉書上挺柯文哲。（圖／取自陳佩琪臉書）



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