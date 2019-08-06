「要有征戰天下決心」　柯文哲：民眾黨不分區提滿34席

▲柯文哲接受廣播節目專訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，在發起人會議中，正式決議柯文哲為首任黨主席。柯文哲在創黨大會後，6日下午接受廣播節目專訪表示，針對民眾黨立委佈局，柯文哲表示，民眾黨一定提滿34人，「本來就是要有征戰天下決心」。

柯文哲說，下節目回去後，會開始討論怎麼討論招募，主要還是放在不分區，「我們是專業政黨，專業思考問題」，他會找專業人士，不管是企業界等人士，就是專業人士，一般的立委夠多了，立法院不需要這種人，需要專業探討問題，（不分區立委）一定是提滿，「不可以重蹈時代力量的覆轍」，提不足席。

他表示，常常研究別人的犯錯，時代力量最大錯誤只有提六席不分區，還面臨男女比例問題，「這就是戰略錯誤，要提滿就是這樣，所以一定會提滿34席」。

至於區域立委，柯文哲表示，區域立委提名有兩種，一種是他有機會上的，一種是看他給誰落選，主要還是在國會建構一個專業團隊，5、6席立委，後面有30個幕僚，立委只是代理人發言人，重點是幕僚發揮作用，要有這個概念，視為一種柯文哲，在立法院的理念。

對於自身光環無法照亮別人，柯文哲坦言，「2020立委，應該是不分區是主力，區域是盡力而為」，還笑說「沒有到犧牲打啦」。

台北市議員鍾小平、前新北市議員李婉鈺等人願參戰，引起議論，柯文哲表示，鍾小平怎麼會算有什麼問題，他只是比較活潑而已，沒有爭議太大，像李婉鈺、童仲彥我們要想一下，反正會有審查委員會、提名委員會，不要一開始把人家當壞人，「入黨是一回事，提名是一回事」。

民眾黨被譏為失意政客聯盟，柯文哲則說，「你要這樣講，2014也是民進黨不要選，才輪的到我，2018也是大家都不想來」當時民進黨幫忙，也是一半馬路上撿來的。

被問到有預期當黨主席嗎？柯文哲表示，一開始請他的恩師、前亞東醫院院長朱樹勳當發起人，但每個人都覺得壓力太大，求人不如求己，不過「就宣傳效果來講，自己兼會比較有效。」