快訊／柯文哲籌組民眾黨　台聯要求簽切結書：要選總統先辭市長

▲台灣民眾黨創黨大會場外台聯抗議。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，6日中午於台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，場外也聚集了獨派團體台灣國、台聯黨等團體聚集抗議。台聯表示，柯文哲為現任台北市長、「台民黨」創黨者，未來市長、黨主席、總統候選人三合一，「市政肯定慘兮兮」，要求柯文哲辭去市長職務，專心拚總統大選，將台北市政還歸於民，並簽署「要選總統，先辭市長」的切結書。

台聯文宣部主任潘厚勳表示，柯文哲為現任台北市長、「台民黨」創黨者，未來市長、黨主席、總統候選人三合一，「市政肯定慘兮兮」。台聯要求，柯文哲未來若想參選總統，或是要搭配成為副手人選，請先辭去市長職務，專心拚總統大選，將台北市政還歸於民，並簽署「要選總統，先辭市長」的切結書。

潘厚勳提到，柯文哲近日砲轟總統蔡英文「身邊的人都貪污」，還拒絕向府方道歉，試問柯文哲上任後誓言查到底的大巨蛋案、五大弊案、劍潭青年活動中心賤租救國團案、密會遠雄董事長趙藤雄，都向市民交代清楚了嗎？

此外，潘厚勳也指出，高雄市長韓國瑜就任以來無心市政，「吃碗內看碗外」想選總統，在不斷的媒體造勢及韓粉動員力挺下獲得國民黨正式提名成為總統後選人，高雄市民已天怒人怨發起「罷韓割草」行動，目前連署已快接近罷免門檻。

潘厚勳質疑柯文哲與韓國瑜兩位市長，市政已荒廢至今且更加嚴重，有辦法兼顧市政一心二用嗎？若已經無心市政欲搶大位，建議應辭去市長職務，讓北高兩市市長重選，由市民選出專心市政、願為城市發展努力奉獻的新市長。

▼台灣民眾黨創黨大會場外台聯抗議。（圖／記者季相儒攝）



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