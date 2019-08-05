女駕駛開車拿手機「看時間」罰3000元　警員Google地圖畫錯慘輸

記者黃翊婷／台北報導

黃姓女子去年11月26日上午10時35分開車行經台北市南港區三重路段，被巡邏警員認為開車使用手機，因此收到一張3000元的罰單，她不滿自己只是「看一下時間」就挨罰，氣得提出行政訴訟。台北地院法官認為，警員證詞矛盾，描述的違規狀況也不合常理，最後裁定撤銷紅單，判黃女免罰。

判決書中提到，黃女當天開車外出，並在台北市南港區三重路靠近南港路一段的星巴克附近停車，剛好還停在紅線處；這時南港警分局南港派出所的警員巡邏經過，認為她開車使用手機違反道路交通管理處罰條例，因此開出一張3000元的罰單。

▲黃女堅持自己不是邊開車邊滑手機。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

黃女主張，當天她的確是停在路邊紅線，但是是熄火後才在車內使用手機，警員以手勢示意她開走，結果才剛離開抵達前方路口停等紅燈，又被要求往前停到白線處，「我沒有理會，警員就鳴笛、攔停我，說我剛才使用手機，但我不可能在行駛中使用手機」，這明顯是原處分有違誤，應該撤銷才對。

而開單的警員出庭時表示，當天他騎車從黃女的車輛駕駛座旁經過，看到對方在紅線停車並使用手機，於是告知該路段禁止臨停，結果駕駛開走停等紅燈時又把手機拿起來看，「因為副駕駛座的窗戶全開，光線折射可以明顯看到她仍在使用手機，我才鳴笛詢問，她就說是在看時間。」

▲用手機看時間很方便，也可以設定鬧鐘。

但法官認為，警員堅稱當時是騎在車輛的左邊，怎麼看得到副駕駛座開窗的情況，而且一開始的證述中也提到駕駛座的車窗是關閉的，黃女又是獨自一人開車，按照常理應該沒有打開副駕駛座車窗的必要；再者，法官當庭列印數張Google地圖，請警員以黑筆繪製當時的現場狀況，前後繪製的結果卻不一樣，因此難以採信警方的說法。

由於警員的密錄器有錄到黃女說自己是用手機看一下時間，而罰單記載的違規事實卻是以手持手機瀏覽、接收訊息，加上黃女臨停紅線的確屬於靜止狀態，也不符合「行駛道路」這個要件，最後法官認定原處分顯有違誤，裁定撤銷，判黃女免罰。