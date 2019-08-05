護欄橫插敞篷車！喪命女師畢業後偏鄉教書　臉書最後一PO是3子女合照

▲猛烈火勢幾乎吞噬整輛車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

39歲陳姓女教師本月1日才帶著3名子女請調至嘉義縣竹崎國小，沒想到4日開車行經國道3號南下官田路段，卻因為不明原因失控撞上護欄，整輛車甚至離奇橫移，導致護欄穿過車體插進前座，最後逃生不及送命。令外界不捨的是，熱心教育的陳女很關心偏鄉教育問題，她在去年10月的臉書貼文中曾提到，「每星期來往山區與高雄，是不是該移居了」，如今卻留下3名子女，讓得知消息的親友相當難過。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

台南市消防局4日中午12時38分左右獲報，位於官田區國道3號南下334.6公里發生一起火燒車事件，緊急出動3車5人前往救援，還沒抵達事發地點，遠遠就看到大量濃煙冒出，雖然火勢在當日下午1時02分就被撲滅，但還是來不及挽回陳姓女駕駛的性命。

奇怪的是，陳女駕駛的車輛車頭幾乎撞爛，車身橫移導致護欄插進內部，她則倒臥在車邊，疑似是想從駕駛座爬往副駕駛座逃生，卻被護欄卡住而喪命。不過，由於死者身上有明顯受傷的痕跡，車輛則是已經使用15年的硬頂敞篷車，是否為器械問題導致失控以及詳細的死亡原因，還有待檢方相驗後才能釐清。

▼▲陳女駕駛的車輛橫移，導致護欄插入車內。

據了解，熱心教育的陳女原本在嘉義縣太興國小任教，今年8月1日才轉調至竹崎國小，她平時也很關注偏鄉教育資源議題，沒想到才剛到新學校任職3天就發生意外，也讓校方人員相當遺憾。

陳女的臉書上除了自己與孩子們的合照外，其他大多都是談論教育問題的貼文，她曾在PO文中提到，「畢業後一直在偏鄉教書，從台東到嘉義」、「每星期來往山區與高雄，是不是該移居了」、「不能怪我喜歡美國，對孩子的人權，美國人真的非常重視」，字裡行間都是對兒童教育的關心，如今車禍喪命留下3名年幼的子女，臉書對外公開的最後一則PO文也永遠停留在今年6月10日孩子們與車子的合照。

▼從遠方就能看見竄升到空中的濃煙。

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