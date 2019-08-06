陸軍遺失20枚步槍彈找到了！　十軍團翻遍營區藏在兵舍頂樓

▲遺失的20枚步槍彈已在5日晚間尋獲。（圖／翻攝自國防部網站）

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍機步234旅傳出在執行訓練時發現短少20枚步槍彈，第十軍團指揮部3日展開調查，翻遍訓練場以及營區後，5日總算在營區兵舍頂樓尋獲遺失的步槍彈。第十軍團表示，後續會加強彈藥清點、領用與繳回管控的動作，以免類似的事件再發生。

機步第234旅1日在三軍聯訓基地結束營實彈測考，沒想到就在辦理空彈殼繳庫期間，發現有20枚5.56公厘步槍彈不見了，軍團隨即編組專案人員會同司令部專案小組，一起針對彈藥提領作業、運送及射擊過程進行調查，甚至一度傳出可能是被有心人士刻意藏匿或竊出。

▲陸軍機步234旅發現短少20枚步槍彈的消息傳開後，在網路上掀起網友熱議。（示意圖／陸軍司令部，與文中提到的單位無關）

不過，國防部5日發表聲明表示，遺失的20枚步槍彈已在5日晚間尋獲，專案小組自事件發生後積極搜索訓練場以及營區，最後是在營區兵舍頂樓找到步槍彈，後續則交由屏東憲兵隊查扣攜回偵辦。

第十軍團強調，之後會全力配合司法調查，希望能早日釐清案情，同時也會對相關人員的疏責嚴懲不貸，後續則會加強教育宣導以及強彈藥清點、領用與繳回管控等動作，以免再次發生類似的事件。

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