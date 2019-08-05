　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生暗戀女家教網購「自白劑」　她喝完奶昔自閉一年教師夢碎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓大學生因為參加社團認識同校女同學小蘭（化名），並邀請對方擔任自己的英語家教，但他想向對方表白又怕遭拒絕，竟然上網購買號稱是「自白劑」的不明藥物，再加入草莓奶昔讓女方喝下，最後求愛不成，反而被法官依傷害罪判處4個月有期徒刑，民事方面也得賠償20萬元。

▲憂鬱,難過,悲傷。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小蘭喝下加入自白劑的飲料，意識恍惚到連自行回家都辦不到。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關，下同）

小蘭在判決書中主張，她答應擔任李男的英語家教，2016年3月20日、同年4月10日約好在校內某大樓8樓的貴賓室進行一對一教學，沒想到對方想和自己交朋友，卻上網花費3600元買來自白劑，還加入草莓奶昔中，她喝下之後出現走路不穩、頭暈、恍惚、記憶缺損等症狀，後來是因為當晚遲遲未返家，父母擔心外出尋找，才在學校附近的餐廳找到精神恍惚的自己。

小蘭隔天隨即被雙親送到醫院治療，驗尿則驗出Benzodiazepine（BENZOD，苯二氮平類）陽性反應，這才知道是遭下藥，讓她身心受創、心生畏懼，連原本要攻讀教師檢定考試的計畫也無法繼續下去，整整一年不敢出門，嚴重影響社交、學習以及生活，因此決定提告民事求償30萬元。

▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲小蘭的教師夢因此破碎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

刑事方面，高雄地院法官認為李男不以正常的方式結交朋友，反而使用來路不明的藥物，進而傷害到小蘭的身心健康，一審依傷害罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。檢方認為量刑過輕提出上訴，並主張李男案發之後2年多都未與受害者家屬達成和解，更沒有當面道過歉，女方至今與人互動仍抱持高度戒心，對人充滿不信任感，嚴重影響社交生活及就業工作，目前還在家中待業，就連和家人互動也與先前有極大的差異，讓父母相當擔憂，希望法官能撤銷原判決，做出更為適當合法的判決。

不過，二審法官認為，李男對自己的犯行坦承不諱，雖然上述行為的確對小蘭的身心造成傷害，但考量到他沒有犯罪前科，犯後態度及素行尚可，衡量犯罪動機、目的、手段等因素，原審量刑並未逾越適當性、必要性以及狹義比例性之比例原則，經核並無不當，最後裁定駁回檢方的訴求，維持一審判決。

▲▼嗜睡正妹被誤診！5年後找出病因，卻嚴重到需換心臟，示意圖。（圖／LibreStock）

▲苯二氮平類藥物多用於治療癲癇、抗焦慮，因為服用後有嗜睡等副作用，近年來被有心人士濫用成為犯罪工具之一。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

至於賠償一事，李男僅表示，自己對小蘭的主張以及內容所提到的行為都沒有異議，只是求償30萬元對他來說實在難以負荷，恐怕沒有辦法全額賠償。民事庭法官衡量雙方經濟能力，最後判他應賠償女方20萬元。

而李男購買的自白劑成分包含苯二氮平類，根據法務部網站公布的資料顯示，這類藥物是目前最常使用的安眠鎮靜藥物，只是它具有成癮性，服用後的副作用包含嗜睡、噁心、嘔吐以及記憶障礙等症狀，使用過量甚至會出現肌肉過度鬆弛及深度睡眠等狀態，因此常被有心人士拿來當作犯罪工具。

ET快訊
香港大罷工！機場逾3千員工「請病假」　170航班取消
利奇馬恐變中颱！不排除直撲台灣周四五影響　吳德榮：威脅大增

關鍵字：高雄地院,傷害罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「不時有人要從這裡跳…」男子躍下光復橋！陷入淤泥命危送醫

快訊／台北20歲男深夜跳光復橋…陷入淤泥意識模糊　友人目擊瞬間嚇傻

好兄弟要用車！？動保處以火滅蜂窩　結果一旁的3輛車燒到剩骨架…

台中國4潭子段工程驚傳鷹架倒塌！2工人「小腿變形、右小指斷肢」

快訊／內湖晚間驚傳16歲女子「3樓墜落」　砰一聲巨響…送醫急救

最近性格越來越怪…他默默從9樓陽台跳下　太太目擊一切抱兒哭斷腸

男大生暗戀女家教網購「自白劑」　她喝完奶昔自閉一年教師夢碎

萬華梧州街民宅男子遭砍送醫　運將直擊警帶回上銬男

快訊／3男3女宜蘭古魯山徑北峰迷途　目前無法下山

快訊／「不時有人要從這裡跳…」男子躍下光復橋！陷入淤泥命危送醫

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

男大生暗戀女家教網購「自白劑」　她喝完奶昔自閉一年教師夢碎

萬華梧州街民宅男子遭砍送醫　運將直擊警帶回上銬男

快訊／3男3女宜蘭古魯山徑北峰迷途　目前無法下山

快訊／「不時有人要從這裡跳…」男子躍下光復橋！陷入淤泥命危送醫

快訊／台北20歲男深夜跳光復橋…陷入淤泥意識模糊　友人目擊瞬間嚇傻

好兄弟要用車！？動保處以火滅蜂窩　結果一旁的3輛車燒到剩骨架…

台中國4潭子段工程驚傳鷹架倒塌！2工人「小腿變形、右小指斷肢」

快訊／內湖晚間驚傳16歲女子「3樓墜落」　砰一聲巨響…送醫急救

最近性格越來越怪…他默默從9樓陽台跳下　太太目擊一切抱兒哭斷腸

影／5歲女童「沒牽到弟弟手」哭鬧！　慘遭狠父「甩耳光＋4度猛踢」噴飛倒地

恭喜！55歲夏靖庭二度當爸　小24歲妻「半小時就生完」

七夕就決定這樣穿了！5個情侶裝指南，放閃不害羞超有型

不只要喝水！營養師提「預防腎結石」4大關鍵：靠吃也行

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

唐綺陽運勢／3星座桃花拉警報！　魔羯提高警覺「有刀火意外傷害」

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

香港大罷工第一波！機場逾3千員工「請病假」　170航班取消

男大生暗戀女家教網購「自白劑」　她喝完奶昔自閉一年教師夢碎

利奇馬恐變中度颱風！不排除直撲台灣周四五影響　吳德榮：威脅大增

牙髓壞死...沒症狀就不管？醫揭「可怕後果」：是顆不定時炸彈

拖吊百萬保時捷竟「脫勾重摔」 車主反被嗆：你違規在先別囂張

社會熱門新聞

醋男勒殺女友求冥婚　家屬怒：想..

騙到樓梯間！大叔逼無套內O　她..

即／20歲男跳光復橋　卡在淤泥..

貴氣輕熟女全身潮牌陳屍八堡圳

桃園女懷疑遭偷拍　裹棉被躲2F..

5歲女童哭鬧　慘遭狠父甩耳光＋..

女高校生上學前性交易還招待同學

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提..

國3南下自小客車自撞護欄1女死..

即／台中親親戲院驚傳隨機砍人

男大生暗戀女家教　網購自白劑G..

新北男邀12歲少女「病房激戰S..

美魔女規定天天壞壞！實習醫嚇歪..

即／「砰」一聲巨響　萬華女子墜..

更多熱門

相關新聞

21歲騎士無照挨罰　嗆警有牌流氓

高雄21歲林姓工人去年11月11日凌晨0時許無照騎車外出，被鳳山警分局五甲派出所吳姓所長攔查，一氣之下用台語說出一句「有牌流氓」，結果因此吃上侮辱公務員罪的官司，一審被判處拘役30日；後來他獲得所長諒解，雙方也達成和解，二審改判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元定讞。

踹斷女友16根肋骨　男傷害罪起訴

4煞打斷獄官手腳　普通傷害罪起訴

扶機車被阻打人　女稱躁鬱症發作

社工被誤認小三　精障婦持刀追砍

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中颱

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

Angelababy素顏現身機場糗了！

老虎軍團　連署挺郭董選總統暫停

開X交趴！他小頭炸膿...一驗「性病全中」

男人愛不愛妳…看「床上8件事」秒懂！

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得

快訊／IG、臉書再當機！網全哀號了

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面