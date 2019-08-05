男大生暗戀女家教網購「自白劑」　她喝完奶昔自閉一年教師夢碎

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓大學生因為參加社團認識同校女同學小蘭（化名），並邀請對方擔任自己的英語家教，但他想向對方表白又怕遭拒絕，竟然上網購買號稱是「自白劑」的不明藥物，再加入草莓奶昔讓女方喝下，最後求愛不成，反而被法官依傷害罪判處4個月有期徒刑，民事方面也得賠償20萬元。

▲小蘭喝下加入自白劑的飲料，意識恍惚到連自行回家都辦不到。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關，下同）

小蘭在判決書中主張，她答應擔任李男的英語家教，2016年3月20日、同年4月10日約好在校內某大樓8樓的貴賓室進行一對一教學，沒想到對方想和自己交朋友，卻上網花費3600元買來自白劑，還加入草莓奶昔中，她喝下之後出現走路不穩、頭暈、恍惚、記憶缺損等症狀，後來是因為當晚遲遲未返家，父母擔心外出尋找，才在學校附近的餐廳找到精神恍惚的自己。

小蘭隔天隨即被雙親送到醫院治療，驗尿則驗出Benzodiazepine（BENZOD，苯二氮平類）陽性反應，這才知道是遭下藥，讓她身心受創、心生畏懼，連原本要攻讀教師檢定考試的計畫也無法繼續下去，整整一年不敢出門，嚴重影響社交、學習以及生活，因此決定提告民事求償30萬元。

▲小蘭的教師夢因此破碎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

刑事方面，高雄地院法官認為李男不以正常的方式結交朋友，反而使用來路不明的藥物，進而傷害到小蘭的身心健康，一審依傷害罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。檢方認為量刑過輕提出上訴，並主張李男案發之後2年多都未與受害者家屬達成和解，更沒有當面道過歉，女方至今與人互動仍抱持高度戒心，對人充滿不信任感，嚴重影響社交生活及就業工作，目前還在家中待業，就連和家人互動也與先前有極大的差異，讓父母相當擔憂，希望法官能撤銷原判決，做出更為適當合法的判決。

不過，二審法官認為，李男對自己的犯行坦承不諱，雖然上述行為的確對小蘭的身心造成傷害，但考量到他沒有犯罪前科，犯後態度及素行尚可，衡量犯罪動機、目的、手段等因素，原審量刑並未逾越適當性、必要性以及狹義比例性之比例原則，經核並無不當，最後裁定駁回檢方的訴求，維持一審判決。

▲苯二氮平類藥物多用於治療癲癇、抗焦慮，因為服用後有嗜睡等副作用，近年來被有心人士濫用成為犯罪工具之一。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

至於賠償一事，李男僅表示，自己對小蘭的主張以及內容所提到的行為都沒有異議，只是求償30萬元對他來說實在難以負荷，恐怕沒有辦法全額賠償。民事庭法官衡量雙方經濟能力，最後判他應賠償女方20萬元。

而李男購買的自白劑成分包含苯二氮平類，根據法務部網站公布的資料顯示，這類藥物是目前最常使用的安眠鎮靜藥物，只是它具有成癮性，服用後的副作用包含嗜睡、噁心、嘔吐以及記憶障礙等症狀，使用過量甚至會出現肌肉過度鬆弛及深度睡眠等狀態，因此常被有心人士拿來當作犯罪工具。