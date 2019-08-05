「董事長認為妳沒做事」資遣藥廠女主管　法官打臉判付薪到復職日

記者黃翊婷／綜合報導

新竹53歲的呂姓女子原本在某藥廠擔任人資部主管，沒想到卻被公司以「董事長認為妳沒在做事、近期人資部門氣氛不佳、請假照顧開刀的母親會影響工作」等理由資遣，不服前往公司想問個清楚還被鎖在門外，這才氣得提告，要求公司從2018年6月22日起至復職日止，每月都得給付7萬7000元的薪資，最後獲判勝訴。

▲呂女認為自己是遭非法解僱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

呂女在判決書中主張公司非法解僱，她從2016年12月開始擔任人資部主管，因為工作量龐大，後來又增聘一名副理，沒想到2018年5月行政管理中心的范姓副總經理突然約談，接著就以「董事長認為妳沒在做事、近期人資部門氣氛不佳、妳請假照顧開刀的母親會影響工作、不應利用中午休息時間回家照看父母」等理由資遣。

呂女不服，約談結束隔天仍執意前往公司，結果卻被鎖在門外，副總經理堅持要她休息2天，同年5月24日就被要求簽署資遣通知書；她認為，公司要解僱自己卻未提出有任何不能勝任工作的情形，過去也未曾告知工作上有任何需要改善的地方，2017年4月甚至因為工作表現獲得肯定而加薪，「我晚1小時回公司是因為在午休時間返家探望腦瘤、中風以及腳傷的父母，沒想到母親身體有突發狀況，我有先用LINE告知副總經理，絕無擅離職守」。

▲呂女利用午休時間回家照顧生病的雙親，因為母親有臨時狀況才會遲到1小時。

但公司方面出示呂女與副總經理之間的LINE對話，她在2018年5月的對話內容中提到，「請問資遣費是等XXX算好通知，還是等6月4日直接進公司拿資遣支票」、「好的，通報期10天期間依指示不進公司」等等，可見這是雙方合意以發放資遣費的方式終止兩造間的僱傭契約，如今提告要求確認僱傭關係存在，還要繼續請求薪資、勞退金根本沒有理由。

不過，新竹地院法官認為，公司方面以勞基法第11條第5款之規定終止雙方的勞動契約並不合法，還有兩名離職員工出庭作證，自己是被以「妳的病會傳染」為由解僱，另一名則是目睹主管莫名摔筆電而嚇到；呂女遭資遣之前，並沒有受到扣薪、警告、記過等懲處，如果真的不適任工作，公司方面也未有相關的督促改善等作為，因此認定終止勞動契約部分不合法，雙方的僱傭關係仍存在，判呂女勝訴。