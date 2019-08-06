一芳招牌遭噴漆惡搞　香港門市強制改名為「共芳」

▲一芳被人噴漆改為「共芳」。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

一芳台灣水果茶5日在微博上發文支持一國兩制，同時譴責香港暴力罷工，引發許多網友不滿，揚言抵制消費，波及不少旗下品牌；而PTT上更有網友爆卦，表示在直播影片中發現香港深水埗的一芳門市，已經被人用噴漆改為「共芳」。

「當台灣人還在吵抵制有沒有用時，香港人......。」一名網友在PTT八卦板上爆卦，他表示自己看香港示威直播時，發現深水埗一家一芳門市的招牌，已經被人用黑色噴漆改了字，原本的「一芳」被改為「共芳」，「台灣水果茶」被改成「支那水果茶」，畫面中還可以看到幾名警察站在店面前方待命。

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▲一芳店面前有警察待命。（圖／翻攝自PTT）

網友們見狀紛紛表示「好想看台灣的被噴喔」、「這個猛」、「香港人果然有創意又是行動派的」、「剛好當地標」、「幫店家省改招牌費」；不過也有網友認為「立場不一樣就這樣嗎」、「真的變暴民了嗎」。

香港市民5日發起罷工、罷課及罷市的「三罷」不合作運動，一芳台灣水果茶同日也在微博發文表示「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工。」然而台灣總公司隨後也緊急出面止血表示，他們尊重加盟店所屬地區的不同聲音，但微博這則貼文也不代表總公司立場；香港總代理方在今日凌晨也出面表示，他們並無微博帳號，網路謠言和他們無關。