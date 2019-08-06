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一芳水果茶力挺一國兩制！相關企業全中招　台加盟分店表態：我們也很震驚

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▲▼一芳表示支持一國兩制，並譴責香港暴力罷工。（圖／翻攝微博／一芳台灣水果茶）

▲一芳水果茶力挺一國兩制，台灣加盟分店紛紛表態了：「我們也很震驚。」（圖／翻攝微博／一芳台灣水果茶）

記者趙蔡州／綜合報導

香港市民5日發起罷工、罷課及罷市的不合作運動，而一芳台灣水果茶同日遂在微博發文，指稱「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力、罷工」，消息導致一芳在台灣的臉書粉絲團被網友灌爆負評。對此，一芳水果茶在台灣各地的加盟分店5日紛紛發布緊急聲明，表示總公司的行為並不代表他們分店的政治立場。

一芳水果茶在台灣各地的分店、加盟店5日晚間紛紛在臉書發布緊急聲明。像是新營復興店表示「我們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達我們的不滿，不論各位是否還願意到我們店裡消費，我們都不會改變我們愛台灣這片土地」、「敝店並無任何政治立場。」

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▲▼「擁護一國兩制」？一芳台灣加盟分店全傻：我們也很震驚。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「擁護一國兩制」？一芳台灣加盟分店全傻：我們也很震驚。（圖／翻攝自臉書）

▲一芳加盟分店紛紛表示，總公司的立場不代表所有加盟店。（圖／翻攝自臉書）

桃園南崁店也發文「今日總公司於微博上的發文言論，純屬總公司行為，並不代表他們南崁店加盟店的立場」、「我們加盟主皆在未被總公司告知情形之下，總公司便自行發布聲明，導致所有加盟主直接遭受到民眾質疑和抨擊」、「我們僅僅只是安分守己的工作，總公司的立場不代表所有加盟店。」

▲▼「擁護一國兩制」？一芳台灣加盟分店全傻：我們也很震驚。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣許多一芳的加盟分店紛紛在臉書發布聲明。（圖／翻攝自臉書）

對此，網友紛紛留言說「理解，第一時間的明確聲明，加盟店無辜被迫牽連到，還是會喝你們的」、「至少要向總公司求償，這種聲明造成加盟店損失」、「加盟店真的蠻衰小」、「你們應該積極聯合其他加盟主勇敢表態發聲」、「你們要向總公司反應啊，不然很難止血了」、「反正總公司回應前，我都不會再喝了」

此外，臉書「打馬悍將粉絲團」在一芳的議題發酵後，也依據《工商時報》2016年報導，貼出關於一芳總公司墨力集團旗下的的相關品牌，分別是喬治派克、牧島燒肉、樂昂咖啡、黃鶴洞、佳佳牛乳大王、麻三里、Zazzazu查查路、江原慶白菜、奶油威力等。文章也立刻引發網友熱烈討論。

一芳台灣水果茶5日在微博發布聲明，開頭就直言「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，對於違約門市也將採取解約動作，一芳絕對不允許任何意圖分裂國家的行徑。除了個別政府建議，基於安全考量，位於示威核心區的門市，其餘香港20家門市將在壓力下堅持營業，「堅決反對罷工和暴力。」

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關鍵字：香港,罷工,三罷,一芳台灣水果茶,一國兩制

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