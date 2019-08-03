深夜冷氣漏水！妹子愛睏...下秒「無敵滑水道開張」超療癒　內行曝快速2招

▲她把垃圾袋弄成一個水道。（圖／郭小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

家住桃園的郭小姐昨夜發現，租屋處的冷氣在漏水，疲憊的她靈機一動，將垃圾袋做成「滑水道」先應急，打算白天再來想辦法。創意奇招讓許多人大開眼界；而熱心網友也分享簡單、快速的方法，解決棘手問題。

郭小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，前幾天冷氣就開始有怪怪的跡象，沒想到昨晚回家竟然漏水了，但才剛下班的她根本無心力處理，只好先拿「無敵垃圾袋」應急。

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▲▼不得不說這個應急的方法很有創意XDD。（圖／郭小姐授權引用）

郭小姐表示，之前冷氣濾網已經清洗過了，懷疑是排水管塞住，而造成的漏水現象，同時她也在「爆廢公社公開版」發文求問，「有沒有更好辦法？」

針對冷氣排水阻塞的問題，就有內行人分享兩個簡單方法，其一是把一根吸管往排水孔的方向插入，接著吹氣即可；第二個則是倒入熱水，「這是冷氣師傅教我的， 但我沒試過」，再不然就只能自己拆機清洗、或花錢請人來弄了。

看到她臨時搭建的「滑水道」，不少人紛紛笑回，「有考慮接到石門水庫嗎」、「高手在民間」。另外，郭小姐也向記者表示，因為是租屋，所以房東已經找人處理了。

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▼最後接到洗水槽。（圖／郭小姐授權引用）