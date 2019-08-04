韓國瑜想要「全市學校裝冷氣」　教育部修基準：可依實際需求設置

▲國教署表示，冷氣裝設都是各地方政府權責。（示意圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市市長韓國瑜今年初曾拋「全市各級學校一起裝冷氣」政策。教育部近來修正基準，將冷氣列為普通教室設備之一，8月1日新學年起生效。國教署表示，不管過去、現在和未來，冷氣的裝設都是各地方政府權責，可以依實際需求設置，教育部僅補助防水、隔熱施設，及特殊校區冷氣。

根據相關規定，教育部並沒有將冷氣列為普通教室必要設備，因此各地方政府無法編預算採購。但現在教育部修正基準，將冷氣列入普通教室設備之一，且新學年起生效。這是否代表各校冷氣設備都由教育部買單？國教署組長武曉霞說明，不是這麼一回事。

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武曉霞表示，新基準的規範是因應新課綱，也就是以前九年一貫課程沒有的部分，以前統一稱「專科教室」，但現在有了科技領域跟設備、自然領域等分項。同時也配合法令修改無障礙空間等規定。

▲國教署強調，新舊基準對冷氣裝設的規定都相同。（示意圖／記者許展溢攝）

武曉霞說明，新舊基準對冷氣裝設的規定都相同，不管過去、現在或未來，裝不裝冷氣都是各校權責，各地政府可以視實際需求設置。教育部僅補助防水、隔熱部分，和特殊校區冷氣，如鄰近工業區、飛機飛行等區域，其他則都回歸各地方政府。

至於教育部為何不統一裝設？武曉霞強調，買冷氣是所有設備中最簡單的一件事，但須考量的事情很多，如要先做電力改善，動輒上千萬，日後電費等都是要加以思考的問題。