她藏攝影機想拍毛小孩　回家看片驚見20歲室友「裸抱逼狗O交」

▲華裔女子遭室友的寵物攝影機拍到強迫狗狗口交（狗狗圖為示意圖）。（圖／翻攝自NYPD／PIXABAY）

記者陳亭伃／綜合報導

美國布魯克林日前發生一起「租屋糾紛」，一名女子因為安裝寵物攝影機希望可以掌握自己毛小孩在家的動態，沒想到卻意外捕捉到20歲的室友竟然強迫狗兒幫忙「用嘴巴滿足性慾」一狀告上法院後該名室友還表示，自己也很愛這隻狗。

根據英國《每日郵報》報導，24歲的泰勒（Taylor Goldenberg）因為擔心自己養的博美狗，獨自在家會很孤單，因此買了寵物攝影機監視，沒想到卻意外發現室友丹妮兒竟然全身赤裸逼狗狗性交。事情發生後，泰勒質問丹妮兒是否有做出這樣的行為，丹妮兒則表示，自己雖然裸體「但是有穿著內褲」根本沒有和狗發生這樣的事情，也不會因為這樣覺得有快感。

丹妮兒在接受訊問時提到，自己從來就沒有跟動物發生關係的怪癖，甚至自己也很愛這條狗。然而狗主人泰勒卻不這樣想，特別出面呼籲，至少自己脫離這樣的怪胎，很高興自己跟狗都是安全的，因為在外面租屋我們永遠都不知道誰會跟你住在一起。

這起案件2日在布魯克林刑事法庭進行短暫審訊，法官將丹妮兒暫定無罪釋放。據悉在案件落幕後，丹妮兒已經著手進行搬家事宜。