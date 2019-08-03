他因性侵11歲小妹入獄　服刑6年遭室友私刑「頭壓馬桶嗆淹到斷氣」

▲戀童傾向的拉米雷斯遭到獄友狄克森（右）私刑解決。（圖／翻攝自Jacksonville Sheriff’s Office）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州日前發生一起戀童男猥褻11歲女童，當時男子遭到逮捕後，被送往當地杜瓦爾縣監獄，被指控兒童性虐待判刑終生監禁，然而就在服刑的第6年，近日在獄警巡視的過程中，發現該名男子慘遭私刑慘死在牢房內。

綜合外媒報導，56歲的拉米雷斯（David Oseas Ramirez）上月30日被發現在頭浸泡在牢房內的馬桶淹死，經過調查，因為拉米雷斯是因為猥褻虐待女童，讓不少獄友感到相當憤怒，從入監之後就沒有給他好日子過。

與米拉雷斯同房的43歲狄克森（Dixon）疑似因為不滿米拉雷斯「欺負孩子」，因此不斷計畫要給予私刑教育。犯罪分析師杰斐遜（Ken Jefferson）表示，在男子監獄中，只要是被判傷害小孩子的罪刑者，基本上入獄之後都不會有安寧的日子可以過。

據悉，狄克森與拉米雷斯都是屬於該監獄中的重罪犯，被關在較高的樓層，在狄克森將他的頭壓進馬通中企圖淹死時，另一名獄友全程目睹，但是拒絕與警方調查合作。而狄克森17歲時因為殺人入獄，如今將再度面臨一起新的謀殺罪。