暑假打工遭外籍男強吻…女大生哭喊要報警　老闆竟回：薪水+4500，別說！

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女大生小蘭（化名）近日趁著暑假時間，到百威啤酒（Budweiser）公司兼職促銷員，不料在餐廳工作到一半時，卻遭到一名印度男子逼迫到牆角親吻，對方還明目張膽地伸出手碰她的胸部，時間長達數分鐘。小蘭說，事後她向餐廳老闆和百威高層反應，大家卻都要她忍耐，百威負責人更說「這個月薪水加1000元（人民幣，約新台幣4500元），先別報警」，讓她十分錯愕。

▼女大生暑假兼職酒促，卻遭非禮。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在湖南省株洲市，小蘭當時在一間餐飲店內做酒促小姐，沒想到當晚10點左右，有一名印度籍員工突然將她逼到角落處做出強吻、摳摸等猥褻行為。小蘭說，對方明顯聽得懂普通話，還會說中文，但是她如何反抗，印度男都好像裝作聽不懂一樣，持續進行噁心行為。

女大生遭到羞辱後，向百威高層哭訴此事，不過卻得到「不要報警也不要和家長說」的回應。小蘭越想越難過，最終仍選擇報警，「他們（百威）還說，女生出來工作就是這個樣子，這沒什麼好需要大驚小怪的，忍忍就好了；負責人還說，『你可能還是小女生，好像覺得這事很嚴重一樣，但是像我們這種結了婚的就沒這種感覺了。』」

▼外籍男子不斷伸出狼爪。（圖／翻攝自微博）

百威相關負責人22日否認不讓受害女學生報警一事，但從小蘭提供的對話紀錄可見，對方說倘若繼續做，不要把事情鬧大的話，能夠給她這個月薪水多1000元（約新台幣4500元），下個月若還有繼續做的話，再多1000元；但小蘭卻果斷回絕了，認為應該要全心全力將此事做個了結，才有辦法讓受辱一事落幕。

▼百威負責人事後否認「要給小蘭多一些薪水，別報警」的說法，認為這只是「獎勵」。（圖／翻攝自微博）

報導最後指出，當地公安和出入境管理部門已經介入調查，目前印度籍男子被處行政拘留15日。網友看完後紛紛留言說，「才15天而已！也太短」、「不懂不讓受害女生報警的心態」、「結了婚沒感覺？那是你不知廉恥吧」、「我覺得百威那票員工也該關起來」、「這什麼工作環境啊，又不是在賣身的」、「擺明是欺負涉世未深的年輕妹妹」。