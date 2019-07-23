　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

暑假打工遭外籍男強吻…女大生哭喊要報警　老闆竟回：薪水+4500，別說！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女大生小蘭（化名）近日趁著暑假時間，到百威啤酒（Budweiser）公司兼職促銷員，不料在餐廳工作到一半時，卻遭到一名印度男子逼迫到牆角親吻，對方還明目張膽地伸出手碰她的胸部，時間長達數分鐘。小蘭說，事後她向餐廳老闆和百威高層反應，大家卻都要她忍耐，百威負責人更說「這個月薪水加1000元（人民幣，約新台幣4500元），先別報警」，讓她十分錯愕。

▼女大生暑假兼職酒促，卻遭非禮。（圖／翻攝自微博）

▲▼女大生暑假兼職酒促，卻被非禮。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在湖南省株洲市，小蘭當時在一間餐飲店內做酒促小姐，沒想到當晚10點左右，有一名印度籍員工突然將她逼到角落處做出強吻、摳摸等猥褻行為。小蘭說，對方明顯聽得懂普通話，還會說中文，但是她如何反抗，印度男都好像裝作聽不懂一樣，持續進行噁心行為。

女大生遭到羞辱後，向百威高層哭訴此事，不過卻得到「不要報警也不要和家長說」的回應。小蘭越想越難過，最終仍選擇報警，「他們（百威）還說，女生出來工作就是這個樣子，這沒什麼好需要大驚小怪的，忍忍就好了；負責人還說，『你可能還是小女生，好像覺得這事很嚴重一樣，但是像我們這種結了婚的就沒這種感覺了。』」

▼外籍男子不斷伸出狼爪。（圖／翻攝自微博）

▲▼女大生暑假兼職酒促，卻被非禮。（圖／翻攝自微博）

百威相關負責人22日否認不讓受害女學生報警一事，但從小蘭提供的對話紀錄可見，對方說倘若繼續做，不要把事情鬧大的話，能夠給她這個月薪水多1000元（約新台幣4500元），下個月若還有繼續做的話，再多1000元；但小蘭卻果斷回絕了，認為應該要全心全力將此事做個了結，才有辦法讓受辱一事落幕。

▼百威負責人事後否認「要給小蘭多一些薪水，別報警」的說法，認為這只是「獎勵」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女大生暑假兼職酒促，卻被非禮。（圖／翻攝自微博）

報導最後指出，當地公安和出入境管理部門已經介入調查，目前印度籍男子被處行政拘留15日。網友看完後紛紛留言說，「才15天而已！也太短」、「不懂不讓受害女生報警的心態」、「結了婚沒感覺？那是你不知廉恥吧」、「我覺得百威那票員工也該關起來」、「這什麼工作環境啊，又不是在賣身的」、「擺明是欺負涉世未深的年輕妹妹」。

ET快訊
公務門每天上演走私菸酒！知情人士爆：聽到「這四字」60條菸帶
阿Ken鬆口曝和安心亞關係！單身4年「可能沒愛過我」：祝福她
林佳龍坦承「走私菸是華航多年來的陋習」：究責無上限！

關鍵字：暑假,打工,酒促,外籍男,印度,百威,餐廳,猥褻,非禮,強吻,女大生

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

影／月收入300K+有房！他猛追25歲女卻輸給「67K男」…網一看條件秒懂：難怪

影／爽玩刺激滑水道！23歲男一衝下來「心臟停了」⋯當場死在遊客面前

影／「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

沉迷賭博！30歲女護士追殺8樓...勒頸狂桶196刀　閨蜜臥倒血泊慘死

影／做完流產手術…7天後複查傻了：胎兒還在腹中！　她超氣：那之前切掉了什麼

手扶梯偷拍女乘客裙底「還開閃光燈」　變態男被捕：想紓解壓力

暑假打工遭外籍男強吻…女大生哭喊要報警　老闆竟回：薪水+4500，別說！

接到陌生來電「小妹妹狂道歉」！　她心軟按下一鍵...162萬全沒了

貼「三伏貼」！92名孩童皮膚紅腫、起水泡　醫曝5種人不能貼

病危婦連求救4次沒人理！醫護「忙拍團體照」...20分鐘後不幸身亡

會見7大科技廠高管「談解禁華為」！　川普：適時決定恢復供貨

外企紛紛「逃離」中國　工信部：正常行為，沒必要大驚小怪

劉軍川接副主任　國台辦領導班子全到位

中油觀音外海天然氣接收站補償談不攏　百艘漁船海上繞場抗議

特勤走私菸　丁守中：改天會不會為了更大利益刺殺總統？

國安人員趁總統出訪走私萬條菸　律師認為涉犯貪污有爭議！

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放進感情

宜蘭地標龜山島龜首土石崩塌　「塵砂揚起」賞鯨遊客驚呼

機車族請注意！測速槍+手機測速器全出籠　北市交大加強取締這17處

拍完《再見瓦城》...馬上失業2年！坎城影星月薪僅3千　外婆12字「手寫紙條」超催淚

沉迷賭博！30歲女護士追殺8樓...勒頸狂桶196刀　閨蜜臥倒血泊慘死

富比士職業球隊榜　NFL牛仔市值1550億蟬聯4年冠軍

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

大陸熱門新聞

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

與白衣人握手　何君堯服務處被砸

她產女7天後捅死夫　目擊者：他..

深夜突發惡火！　3女慘死

林鄭3次被逼上麥　新聞女神怒：..

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒..

接到陌生來電！她心軟按一鍵....

元朗白衣男打人後「心臟病發」倒..

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

距巴菲特午餐2天！29歲富豪宣..

梁朝偉出演漫威「滿大人」被罵爆

10歲小網紅天天用名牌「抗老保..

病危婦連求救4次沒人理！醫忙拍..

12歲兒落水！父「捨命一推」救..

更多熱門

相關新聞

噁經紀騙宋讚養和女友拍片「指定姿勢和叫聲」

台北地檢署偵辦假經紀人李湘瑋詐騙韓籍藝人宋讚養案，發現李1人分飾多角，佯裝中環國際娛樂高層，一方面稱可安排出演《侏儸紀公園》續集，一方面威脅「全台封殺」等恩威並濟手法，騙宋的女友借貸32萬元「栽培」宋，還逼宋和女友拍了4部性愛影片給他，被逮後狡辯「宋怕弄丟，所以給我保管」。

女嬰遭棄排水溝　2浪浪叼起救命

女友和人訂婚　他拍「最後畫面」身亡

印度月船2號升空　前進月球南極

泰銖狂升還沒停　外匯專家：到當地換錢更划算！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面