醉女主動併桌開喝「非禮一半遭攔胡」　霸氣男：我是她老公

▲陌生人妻小玉（化名）主動與陳、魏兩男喝酒聊天。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名丈夫將酒醉正遭到非禮的妻子小玉帶離場時遇到阻饒，丈夫見陳、魏兩男子先非禮後阻擋，氣得對他們提告妨礙自由、性騷擾。由於阻饒的陳、魏兩男均表示因為擔心人妻遇到歹人，才好心提問，檢方認定陳、魏兩人的行為只是為了小玉的人身安全，並沒有妨害自由的主觀犯意，而性騷擾部份，因現場無監視器，也無其他證人，更無其他積極證據，因此妨害自由及性騷擾均不起訴。

陳、魏兩男子於2018年10月間清晨在竹北熱炒店吃宵夜時，遇到陌生人妻小玉（化名）主動與他們喝酒聊天，期間小玉不勝酒力趴在桌上休息，陳男竟趁機伸手對小玉摟肩、親嘴，而小玉的丈夫阿豪（化名）正好走進店裡，撞見妻子遭到非禮，立即上前將陳男推開並帶走小玉。

陳、魏2人誤以為阿豪是半路殺出「搶撿屍」，立即擋住阿豪、小玉，不讓他們坐上計程車，阿豪氣憤2人先非禮愛妻，後又緊咬不放，因此控告兩人妨害自由、性騷擾。

陳男供稱，自己沒有親小玉，是阿豪突然過來，帶走原本同桌喝酒的小玉，因為害怕小玉發生危險，才會質問兩人的關係，也否認阻擋計程車。魏男也表示，沒有阻擋兩人離去，只是擔心小玉，所以才問兩人的關係。

小玉向檢警表示，自己與阿豪準備坐上計程車時，偷親他的陳男找來魏男，兩人倚靠在計程車司機旁，要求自己證明是阿豪的妻子，司機也的確沒有馬上開走，直到阿豪說要報警，兩人才離開。

阿豪表示，對方一直要求拿身份證出來證明夫妻關係；檢方問「陳男要求你證明夫妻關係，是否怕你對小玉有不良企圖」，阿豪也表示，也許是這樣，因此檢方認定陳、魏兩人的行為只是為了小玉的人身安全，並沒有妨害自由的主觀犯意，而性騷擾部份，現場無監視器、無其他證人、也無其他積極證據，因此妨害自由及性騷擾均不起訴。

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