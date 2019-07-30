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紐約槍手無情掃射1死11傷　女大生背部中彈「巨乳胸罩」意外救了她

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▲▼紐約布魯克林槍擊案1死11傷。（圖／路透社）

▲紐約布魯克林27日晚間發生槍擊案件。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林上周一場戶外活動發生槍擊案，造成1死11傷，一名也慘遭中槍的21歲女大生，卻被她所穿的巨乳胸罩所救，子彈剛好卡在胸罩扣帶中，雖然仍有碎片留在皮膚內，但人最後只受輕傷幸運逃過死劫。

21歲女大生默多(Daniesa Murdaugh)27日參加在布魯克林布朗斯維爾(Brownsville)舉辦的Old Timers Day活動時，突然遇到恐怖槍擊事件，至少2名槍手晚間11時突然朝在場的2000多名民眾開槍，她回憶道，「我們被告知趕快跑，但當我轉身時我的背部被擊中了，我很害怕。」

默多的母親沃森(Odessa Watson)當時人也在現場，當她得知女兒是12名傷者其中一員時十分緊張，然而醫護人員解開對方的胸罩時，意外發現子彈竟然卡在胸罩扣帶裡，「這是一款十分普通的胸罩，但可能因為我們是身形比較豐滿的女孩，所以材質做得比較硬挺，竟然因此擋住子彈。」

這起不幸事件一共造成12人中槍，其中一名38歲男子因為頭部中槍而死亡，身為倖存者之一的默多雖然身體已無大礙，但槍擊案仍對她的心靈造成了創傷，「現在在外面享樂時，腦中總無法拋開可能有人會開槍的擔心，想到就覺得我必須趕快走。」警方目前仍在追查2名槍手的下落。

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