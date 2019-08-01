女嬰遭「灌清潔劑套袋」丟下樓　警帶嫌疑母進醫院…2cm下體撕裂傷逼認親！

▲泰國一名女大生生完小孩後強灌清潔劑丟到垃圾堆。（圖／翻攝自mgronline下同）

記者陳亭伃／綜合報導

母愛是與生俱來還是自私是與生俱來？泰國暖武里北革縣日前發生一起女大學生因為不想要小孩，竟將出生的嬰兒強灌清潔劑，並且裝進垃圾袋等死，警方將該名女子與其男友逮捕後，對於嫌犯殘忍的手法感到相當不可思議。

綜合外媒報導，女大學生在無預警地生下一名嬰兒之後，將她丟在公寓旁的垃圾堆，被目擊名中看到後立刻報警。警方到場後發現，這名女嬰遭到從高樓層丟下，被套在塑膠袋內之外，因為已經遺棄超過一小時，身體相當虛弱，立刻經女嬰送醫。

▲女大生從三樓丟下女嬰。

案發後，警方上到公寓搜索，因為研判女嬰從公寓墜樓並沒有死亡，可能是從低於四樓的地方被丟下，於是逐戶清查，發現在三樓一間套房內，屋內刻意打掃得相當乾淨，甚至飄出醫院消毒水的味道，於是進屋搜查發現有六張滿是血跡的衛生紙。

女子一開始否認，但被帶到醫院檢查後，發現她子宮內都是血、下體也有2公分的撕裂傷，經過與女嬰的DNA檢測，確定孩子就是該名女子的親生女兒。女子表示，因為不想要小孩，於是在孩子出生後將孩子灌下一些清潔劑然後裝到垃圾袋丟下，企圖想要殺害。目前警方已經將女子逮捕，並將其同居男友也一併帶回調查，訊後將女子以虐童、殺人罪起訴。