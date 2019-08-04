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年輕人排隊卡無障礙電梯！爸推嬰兒車「問話被比中指」氣炸　抱怨後風向逆轉

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▲▼ 北捷無障礙電梯 。（圖／翻攝自台北捷運官網）

▲ 北捷無障礙電梯。（圖／翻攝自台北捷運官網）

記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運各站都設有無障礙電梯，以利行動不便的旅客使用，不過也並沒有拒絕讓行動方便的乘客搭乘。 一名媽媽日前推著小孩搭電梯，但前方卻有群看似行動方便的年輕人在排隊。原PO先生隨後問一句話卻引發雙方不快，發文抱怨卻也被網友們點出盲點，風向大逆轉。

「開始當了爸媽之後，才發現帶小孩出門電梯很重要。」一名媽媽日前和先生推嬰兒車搭捷運，發現在文湖線轉板南線的月台只有一台無障礙電梯，但是前方卻排了一長條人龍。原PO表示，由於他們很常看到行動不便的阿公阿嬤、或是有推車輪椅等的乘客，都要等「行動方便」的人搭乘完電梯才能輪到他們，因此先生見到這群年輕人排隊時，就忍不住問一句「請問你們都行動不方便嗎？」

請繼續往下閱讀...

年輕人被這樣一問後，只回頭看了一眼，但沒有離開；其中為同團的4人，進到電梯後還出聲反嗆、比中指，讓原PO一家超傻眼。原PO先生越想越不對勁，隨後便到月台上要這群年輕人道歉，然而對方卻是超跩地拒絕。

眼見雙方鬧得越來越不愉快，一名女站務員也前來關切，原PO先生想請站務員叫年輕人下來道歉，但站務員卻用身體把他擠下車阻止，讓4人就這樣離開了。原PO還說，當時車子要開走時，4人之中其中一名女子還不耐煩說「我們趕著去看電影餒！」讓她更是不爽，「我們的時間就不是時間喔？」

▲▼夏季出遊怎麼玩！走趟台北捷運　教你最涼、最省小撇步。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台北捷運。（圖／記者謝盛帆攝）

原PO認為，被比中指這件事「可大可小」，但憑什麼要他們吞下去，「看到你比中指的不只我，很多人都看到，我們也報警了，哪天想起來去派出所提告，調監視器出來看，你還是要乖乖出來道歉的。」

貼文一出，一部分網友認為年輕人的反應很沒禮貌，「只是問一下有必要這樣嗎」、「趕快提告吧好好教訓這些屁孩」、「現在白目太多了」。

然而也有許多網友覺得這和博愛座的道理一樣，年輕人也是有乖乖排隊，說不定他們也有「看不見的不便」，「萬一他們衣服掀開有剛開完刀的傷口呢」、「感覺你老公的問法也蠻沒禮貌的」、「不是有小孩要搭電梯就比較偉大」、「其實可以換句話：我們行動不方便，可以讓讓嗎？」、「禮讓是美德但不是義務，雙方退一步吧」。

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關鍵字：北捷,捷運,無障礙電梯,爆怨公社

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