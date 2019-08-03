衝下樓3次！「終於捕捉叭噗ㄚ伯」爽曬照　檔車掛冰桶…座椅擺彈珠台帥炸

▲原PO終於捕捉到叭噗阿伯。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「叭噗冰淇淋」是許多五、六年級生童年的記憶，以前還會有老闆騎著機車，穿梭在巷子裡賣冰，但現在越來越少見。一名女網友日前發文直呼「終於抓到你了」，說自己至少跟叭噗阿伯錯過3次，每次聽到聲音，下樓的時候對方就不見了，這次順利買到，讓她感動直呼「好懷念啊啊啊！」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中開心大呼「終於抓到你了！吧噗冰淇淋！」還忍不住問，有誰跟她一樣總是錯過叭噗車，「他至少跟我錯過3次了，真的很難抓，聽到聲音下去就不見了」。這次順利買到叭噗冰淇淋，讓她相當懷念。

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▲叭噗阿伯騎著車出來賣冰淇淋。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片，只見賣冰的阿伯頭戴黑色瓜皮安全帽，穿著條紋襯衫、黑色長褲和拖鞋。接著看看載冰淇淋的機車，一旁掛了許多桶子，分別裝冰淇淋和餅乾杯、塑膠杯，座椅後方還擺了一個彈珠台，龍頭右方還裝了黑色叭噗，懷舊指數破表。原PO也在留言處透露，她是住在彰化，這個阿伯賣的冰淇淋4球只要20元。

看到照片後，其他人也紛紛大呼，「那個彈珠台好有feel，想要」、「小時候超愛的」、「現在很難找得到了」、「叭噗都很神速，一下就跑掉」、「懷念的味道與彈珠台」、「阿伯都騎很快，老當益壯呀！反觀我們追的很累呀」、「好懷念，記得鄰居好像打中20球，拿碗公來裝。」

▲這彈珠台……也太讓人懷念了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

還有網友開玩笑揣測叭噗老闆的心境，「其實我賣叭噗的樂趣，不是看著孩子們開心的笑容，而是你們明知道我來了，卻追不到我的那種樂趣。」而原PO的心情，也有人很能理解，「我家住五樓，每次聽到第一聲衝下去都沒看到了，我不想在窗邊大喊吧噗不要走……不想讓左鄰右舍知道我想吃吧噗啦！」

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