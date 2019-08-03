長腿版黃捷「絲襪OL套裝」無辜眼神太迷人　網友跪求：我自願加班

▲「長腿版黃捷」CJ 欣潔引發網友的熱烈討論。（圖／取自CJ 欣潔臉書／翻攝自高雄市議會直播）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市議員黃捷因為犀利的問政與超高的顏值，成為今年最爆紅的政治人物，現在網友還發現堪稱是「長腿版黃捷」的新女神，穿著一襲OL絲襪套裝再加上無辜迷濛眼神的照片，讓網友暴動跪求「我自願加班」。

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▲網友發現這張照片的CJ 欣潔長得很像高雄市議員黃捷。（圖／取自CJ 欣潔臉書）



正妹主題粉絲頁「神貓便利屋」日前分享了一張展場模特兒「CJ 欣潔」的照片，只見她一身OL扮相坐在辦公桌上面，一雙絲襪美腿展露無遺，迷濛的無辜眼神更是惹人憐惜，而且還有不少網友發現，「CJ 欣潔」長得很像爆紅的高雄市議員黃捷。

▲CJ 欣潔身高172公分有一雙筆直修長的雙腿。（圖／取自CJ 欣潔臉書）



網友在「神貓便利屋」留言表示，「自願辦公室加班」、「我的短期目標是讓辦公桌上坐滿穿套裝的女人。那天面試我是這樣說的。」、「長得好像黃捷？」、「好腿腿」。

▲CJ 欣潔跟黃捷生日只差一天，都是摩羯座。（圖／取自CJ 欣潔臉書）



「CJ 欣潔」身高172公分，體重51公斤，三圍:32.25.36，生日1月18日，生日相當巧合地與1月19日出生的黃捷只差一天，星座都是摩羯座。