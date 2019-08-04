他辣炒年糕+白飯「喇出一鍋新菜」　媽見狀秒懂了：要餵來福嗎

▲ 辣炒年糕+飯，又是新的一餐 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

明明是超好吃的韓式料理，在媽媽眼中卻是暗黑的廚餘。一名男網友日前用部分剩菜加白飯做出自己的晚餐，不料媽媽見狀時，竟真心以為是要做給狗狗吃的東西。貼文一出網友們都笑爆表示不要為難狗狗，「牠應該不會想吃」、「吃完要洗腎了」。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前想說晚餐隨便吃吃就好，於是就把先前吃剩的辣炒年糕和白飯混在一起炒一炒。只見鍋中除了有白飯、年糕，還有玉米筍和小熱狗，辣辣一鍋看起來就十分過癮。

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▲媽以為是廚餘......。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，煮完飯後他就到房間待著，結果大概30分鐘後，媽媽竟大喊問說「你廚房那鍋是要餵來福的嗎？」原PO聽完超傻眼，原來媽媽看這鍋料理賣相不佳，以為是廚餘，讓他秒嘆氣，「我是要餵我自己的......。」

貼文一出，網友們都笑說不要害到狗狗，「我覺得來福可能也不會想吃」、「叫兩聲來聽聽」、「不要為難來福了」、「來福也不能吃這個吧！太辣了」、「來福吃完要去洗腎」、「對不起我大笑了」、「頓時看到還以為是蛆」。

然而也有部分網友聲援，表示這懶人料理雖然看起來很醜，但味道一定超棒；原PO隨後也說，吃起來真的蠻不錯的，是媽媽不懂得欣賞，不過也因為媽媽的一句話，吃的時候一直有廚餘的陰影。

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