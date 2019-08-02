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鬼門關走兩遭！她戴帽「藏猙獰疤痕」苦笑：牙齒也離家了　正能量惹淚萬人

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▲鬼門關走兩遭！他戴帽「藏猙獰疤痕」苦笑：牙齒也離家了　3.9萬人爆淚。（圖／楊喬安授權引用）

▲喬安歷經了多次手術，才撿回一條命。（圖／楊喬安授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

網友楊喬安今年5月期間出車禍，當場沒了呼吸心跳，醫院甚至兩度發病危通知，好在手術後成功撿回一命。在超商上班的喬安，經常收到客人的關心，甚至有人一看就哭了，雖然一路走來十分艱辛與痛苦，但他還是正能量的鼓勵大家，「人只要還活著，請不要放棄任何希望」。

楊喬安在「爆怨公社」提到，從5月11日車禍重傷，到接受大大小小的手術，好不容易可以回歸正常生活。某天，有位客人阿姨說，「妳就是年輕所以恢復得很快」，雖然對於這段雲淡風輕的話，她只能微笑以對，但心裡莫名苦澀。

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▲鬼門關走兩遭！他戴帽「藏猙獰疤痕」苦笑：牙齒也離家了　3.9萬人爆淚。（圖／楊喬安授權引用）

▲她的正能量感動許多網友。（圖／楊喬安授權引用）

楊喬安不禁感嘆，「我開腦置入顱內壓監測器，所以現在頭上有個很大的疤，上班都戴帽子。我牙齒離家出走了，所以我必須要做牙齦清創手術，補牙骨手術，後續還要再植牙，所以上班都戴著口罩。」當然，也有些客人忍不住心疼，還有人一看到她就哭了，害她也差點跟著哭，「他們說我龍大尾，大難不死必有後福，所以我堅信自己會越來越好。」

這段經歷惹上萬網友鼻酸，紛紛獻上鼓勵，「趕快好起來！不要太累，多注意身體喔」、「相信您會更珍惜是生命的！加油」、「只能加油了，劫後歸來相信會更知道自己要的是什麼，總比那些渾渾噩噩過日子的人好多了」、「有苦有甘才是真人生」、「加油，你很堅強樂觀」。

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關鍵字：鬼門關,車禍,疤痕,手術,爆怨公社

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