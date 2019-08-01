訂鳳梨酥送外國客！　店家給驚喜「8盒10入裝」他一開箱秒傻眼

▲男網友訂購8盒10入裝的鳳梨酥，卻收到一盒80入裝的大驚喜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友星期五（2日）要出國，預計帶「一盒10入裝」的土鳳梨酥送8個人，所以星期一就打電話向店家訂購。原PO在今天收到包裹，但一開箱卻讓他大傻眼，想不到店家竟然沒有分盒、只用一個紙箱裝滿80個鳳梨酥，這讓原PO不禁直呼，「我們一般在店面買，會有這種一箱80顆的鳳梨酥嗎？」

這名男網友在「爆怨公社」貼文寫道，「我跟賣鳳梨酥的店家買了8盒土鳳梨酥，一盒10個，這個星期一我就打電話訂了，還特別說明要8盒，因為週五要到國外去送人。結果寄來卻是這樣！這是80顆鳳梨酥用一盒裝，可以注意一下嗎？」原PO一拆開箱子，眼見80個散裝的鳳梨酥，感到很無言，雖然數目沒錯，但根本沒辦法送人。

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不少網友看見貼文紛紛為原PO感到生氣，「店家這樣不行，你趕快去買漂亮禮盒或高級紙袋裝一下」、「不然也應該另外附盒子給你啊」、「以為是批發商嗎」、「可以拿鳳梨酥丟他嗎」、「退貨！太誇張」、「看到這整箱的我會氣到吐血」、「連紙盒都想省的店家」。還有許多網友一看見就先笑翻，「為什麼我覺得很好笑」、「好好笑」、「店家在搞笑」。

原PO直喊，「我們一般在店面買，會有這種一箱80顆的鳳梨酥嗎？」他馬上就要拿鳳梨酥去送人，但這又是從北部宅配到南部的，沒辦法立即退、換貨，讓他感到非常無奈。