氣小三簽完協議沒斷聯尪　正宮「加LINE好友」也違約賠5萬

人妻小美（化名）控訴丈夫與女子芸芸（化名）發生婚外情，雙方簽署和解協議之後，芸芸仍持續與丈夫聯繫，顯然已經違約，憤而決定對兩人提告求償各100萬元。然而，芸芸提出反訴，控告小美也在簽訂協議之後，違約加了她的LINE好友，所以她決定向小美求償150萬元。新北地院法官審理之後，判芸芸和人夫應各自賠償10萬元給小美，小美同樣也要因為違約，賠償5萬元給芸芸。

▲小美不滿芸芸違反和解協議，加了LINE好友提醒對方，結果自己也因此違約。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美控訴芸芸與丈夫發生不正當男女交往關係的部分，新北地院法官裁定芸芸和丈夫應各自賠償10萬元；接著，芸芸提出反訴，她表示，和解協議明明說好「甲方不會以任何方式接近乙方及其任何親友」，也絕對不可以外洩本案事件，但小美身為甲方，卻在2024年4月間突然透過LINE加她好友，還將民事起訴狀寄到她父母的公司，導致父母知曉此事，種種行為顯然違約，所以她決定對小美求償150萬元違約金。

小美則辯稱，當初是為了挽回家庭，不得已才同意簽署和解協議，沒想到芸芸在簽署協議之後，仍繼續與丈夫密切聯繫，她為了守護家庭、避免雙方碰面衝突，才會透過加LINE好友的方式提醒，況且當時警方也有向芸芸告知，「她（小美）加妳（芸芸）的LINE是想跟妳說，請妳不要再跟她老公還有牽扯，就只是這樣子而已」。

至於民事起訴狀一事，小美表示，法院文書都是以「彌封信件」交寄，上面清楚寫著收件人是芸芸，與其他人無關，信封上面也沒有任何關於和解協議或訴訟內容的記載，她並無外洩協議內容。

新北地院法官認為，如果小美認為芸芸有違約行為，可以向法院提告或委由第三人請求違約金，大可不必親自加芸芸的LINE好友提醒，這部分確實違反協議；而寄送民事起訴狀的部分，該文書確實有封緘、載明收件人為芸芸，縱使其他人代收，也不可以自行拆閱內容，因此認定小美此舉沒有違反外洩協議內容。

法官表示，雖然小美在簽署協議之後反過來加了芸芸LINE好友，確實違約，但雙方聯繫程度並非高度密切，考量到芸芸也有違約以及一般客觀事實、社會經濟狀況等因素，最終判小美應賠償芸芸5萬元較為適當，全案仍可上訴。