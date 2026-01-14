　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

氣小三簽完協議沒斷聯尪　正宮「加LINE好友」也違約賠5萬

記者黃翊婷／新北報導

人妻小美（化名）控訴丈夫與女子芸芸（化名）發生婚外情，雙方簽署和解協議之後，芸芸仍持續與丈夫聯繫，顯然已經違約，憤而決定對兩人提告求償各100萬元。然而，芸芸提出反訴，控告小美也在簽訂協議之後，違約加了她的LINE好友，所以她決定向小美求償150萬元。新北地院法官審理之後，判芸芸和人夫應各自賠償10萬元給小美，小美同樣也要因為違約，賠償5萬元給芸芸。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲小美不滿芸芸違反和解協議，加了LINE好友提醒對方，結果自己也因此違約。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美控訴芸芸與丈夫發生不正當男女交往關係的部分，新北地院法官裁定芸芸和丈夫應各自賠償10萬元；接著，芸芸提出反訴，她表示，和解協議明明說好「甲方不會以任何方式接近乙方及其任何親友」，也絕對不可以外洩本案事件，但小美身為甲方，卻在2024年4月間突然透過LINE加她好友，還將民事起訴狀寄到她父母的公司，導致父母知曉此事，種種行為顯然違約，所以她決定對小美求償150萬元違約金。

小美則辯稱，當初是為了挽回家庭，不得已才同意簽署和解協議，沒想到芸芸在簽署協議之後，仍繼續與丈夫密切聯繫，她為了守護家庭、避免雙方碰面衝突，才會透過加LINE好友的方式提醒，況且當時警方也有向芸芸告知，「她（小美）加妳（芸芸）的LINE是想跟妳說，請妳不要再跟她老公還有牽扯，就只是這樣子而已」。

至於民事起訴狀一事，小美表示，法院文書都是以「彌封信件」交寄，上面清楚寫著收件人是芸芸，與其他人無關，信封上面也沒有任何關於和解協議或訴訟內容的記載，她並無外洩協議內容。

新北地院法官認為，如果小美認為芸芸有違約行為，可以向法院提告或委由第三人請求違約金，大可不必親自加芸芸的LINE好友提醒，這部分確實違反協議；而寄送民事起訴狀的部分，該文書確實有封緘、載明收件人為芸芸，縱使其他人代收，也不可以自行拆閱內容，因此認定小美此舉沒有違反外洩協議內容。

法官表示，雖然小美在簽署協議之後反過來加了芸芸LINE好友，確實違約，但雙方聯繫程度並非高度密切，考量到芸芸也有違約以及一般客觀事實、社會經濟狀況等因素，最終判小美應賠償芸芸5萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

【完全當得來速在用】阿姨騎車進咖哩店　買完一氣呵成騎走！

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

人夫深夜牽手女員工　法院認證是「協助過馬路」

人夫深夜牽手女員工　法院認證是「協助過馬路」

新竹一名醫師娘怒控丈夫外遇女員工，2人不僅同居、互稱親暱小名，還同遊南部在深夜街頭牽手，讓她氣得一狀告上法院，求償200萬元。不過，新竹地院勘驗影片後，採信人夫說「眼睛剛做完雷射手術」說法，認定女員工只是攙扶，9日判正宮敗訴。

3寶爸趁妻懷孕偷吃小三！妻臨盆前抓包崩潰

3寶爸趁妻懷孕偷吃小三！妻臨盆前抓包崩潰

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告

人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告

關鍵字：

新北地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面