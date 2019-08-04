多行業響應5日「全港大罷工」　梁振英：政治性罷工不受勞工法例保障

▲香港旺角3日再遊行示威，鎮暴警抵達現場舉黑旗清場。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反修例抗爭愈演愈烈。有市民發起了5日「全港大罷工」，引起各行各業的聲援。對此，香港特區前行政長官梁振英2日在社交軟體上強調，「反對派發起下週一罷工是政治性罷工，與過去經濟性罷工性質不同，因此可能不受勞工法例保障，這次罷工引蛇出洞，老闆和服務對象都會記得一清二楚。」

有網民發起了將在下週一舉行「全港罷工、罷課、罷市」，並在7個地區舉行集會，要求港府回應「5大訴求」。目前已有來自香港航空業、會計師行業、媒體主播、公務員、出版業、迪士尼員工、教育業、銀行業等來自不同行業和協會的個人及團體相繼表示，將響應此次大罷工行動。

一群香港航空公司員工2日發佈公開信，呼籲員工罷工參加各區組織的遊行集會。公開信稱，他們是一群來自香港航空公司的員工，雖然工作崗位和職級都不同，但都熱愛香港，「我們希望一方面本著為乘客提供安全可靠的航空交通服務，同時希望在這風雨飄搖的暑假，表達最近在香港發生的事件的關注和憤怒，為香港人加油，為公義發聲。」

此外，一群跨部門香港公務員已於30日發布了題為「本著良知、與民共行」的聲明，呼籲同事響應下週一的全港大罷工和7區集會活動，要求政府回應市民訴求。目前經核實的公職人員證明檔聯署人數達1138人，來自52個政府部門，包括消防處、警務處、入境事務處、律政司及康文署等。

特區政府1日發表嚴正聲明，絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，「公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務。」