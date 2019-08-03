總理弟弟加持！新加坡前進黨今成立　改變2021大選遊戲規則

▲新加坡前進黨成員，圖左四為陳清木。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

新加坡新反對黨「新加坡前進黨」（Progress Singapore Party，PSP）今（3）日正式成立，該黨由前國會議員陳清木（Tan Cheng Bock）領導，獲得總理李顯龍胞弟李顯揚的力挺。星國預計2021年舉行大選；不過外界預測會提早舉行，新政黨勢必帶來影響。

79歲的陳清木畢業於新加坡大學醫學系，是家庭醫學科醫師，曾任職前新加坡人民行動黨議員，2011年曾競選總統，最後以些微差距落敗。新加坡前進黨今日成立，目標是參加2021年可能提早舉行的大選。

《法新社》報導，前任新加坡總理李光耀領導國家長達30年，他2015年逝世，生前備受國人尊敬，他離開後李氏家族陷入分裂。李光耀的人民行動黨（PAP）執政下，新加坡轉變成亞洲最先進的經濟體之一；儘管當局也因為限制公民、言論自由受到批評。

據了解，新加坡前進黨3日上午成立，有數百名支持者到場參加；該政黨與其他黨合作，然而，反對黨在議會89席位中只有6個，並不被視為嚴重的威脅。不過，李顯揚的支持還是有很大作用，他1月透過臉書形容陳清木是「新加坡應得的領導人」，近期他又寫道，「我全心力挺新加坡前進黨的原則與價值，今日的人民行動黨不再是我父親的人民行動黨，它已迷失方向。」

陳清木上周在記者會表示，他有意願把李顯揚正式帶進政黨。澳洲福林德斯大學（Flinders University）新加坡政治專家巴爾（Michael Barr）表示，李顯揚與政黨的關係可以提升陳清木的形象。

李顯揚若加入新加坡前進黨，將會改變「遊戲規則」，對李顯龍的家族分支造成巨大傷害。不過，新加坡管理大學法律講師陳慶文（Eugene Tan）認為，李顯揚對黨的支持也可能造成反效果，或許會讓黨內議程蒙上陰影，外界都把注意力放在家族恩怨方面。